6 лютого 2026 року о 19:00 у Кропивницькому відбудеться унікальний стендап у рамках проєкту «Шоу історій». Локація — Академічний музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького. У цьому вечорі візьмуть участь відомі українські коміки — Жогло, Дзюнько та Дракон, які підготували для глядачів ексклюзивні жарти та історії, яких не буде в мережі, повідомляє Преса України.

Чому варто піти на стендап в рамках «Шоу історій»?

Цей проєкт вже здобув велику популярність, збираючи сотні тисяч переглядів на YouTube та мільйони на TikTok. Однак цього разу у вас є шанс побачити виступи улюблених коміків Жогло, Дзюнька та Дракона вживу. Вас чекають унікальні жарти, над якими можна буде сміятися до сліз, а також історії, які залишаться тільки між вами та коміками.

Готуйтеся до вечора без цензури: свіжі, смішні й інколи трохи небезпечні жарти розкриють, чим живуть коміки на сцені. Це можливість впізнати себе, своїх друзів чи навіть сусідів у гумористичних історіях, які обов’язково піднімуть настрій.

Квитки та ціни

Квитки на цей захоплюючий стендап вже доступні для покупки. Вартість квитків варіюється від 300 до 800 гривень, залежно від місця в залі. Купити квитки можна онлайн через офіційний сайт театру або через популярні платформи продажу квитків, такі як Concert.ua та Internet-Bilet.ua.

Не пропустіть шанс побачити улюблених коміків наживо і зарядитися позитивом на весь вечір!

