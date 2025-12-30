ОАЕ оголосили про намір придбати 30% акцій української оборонної компанії Fire Point, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних безпілотних літальних апаратів та ракетних систем. Загальна оцінка компанії становить $2,5 млрд, що підтверджує її високий потенціал і вплив на ринку оборонних технологій. Про це повідомляє Преса України з посиланням на BBC News.

Fire Point здобула популярність завдяки своїм інноваційним розробкам, зокрема далекобійним дронам FP-1 і FP-2, а також ракеті “Фламінго”. Компанія активно працює над розробкою нових технологій, включаючи балістичні ракети, що може значно підвищити її конкурентоспроможність на світовому ринку оборонної продукції.

Про компанію Fire Point

Fire Point — українська оборонна технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних систем для національної безпеки, зокрема, безпілотних літальних апаратів (дронів) та ракетних комплексів. Компанія відома своїми моделями далекобійних дронів FP-1 і FP-2, які використовуються в оборонних операціях, а також ракетою “Фламінго”, що відзначається високою точністю і дальністю ураження. Fire Point активно працює над розробкою нових технологій, зокрема балістичних ракет, що значно підвищують оборонний потенціал України. Завдяки інноваціям у сфері оборони, компанія зарекомендувала себе як один з лідерів в Україні в області високотехнологічних рішень для армії.

Розширення можливостей для Fire Point

Угода з ОАЕ стане важливим кроком у розвитку компанії, надаючи їй нові можливості для розширення виробництва та виходу на міжнародні ринки. Таким чином Fire Point зможе покращити свої технологічні потужності та зростити обсяги виробництва високотехнологічних систем для оборони. Ця інвестиція також дозволить компанії зміцнити свої позиції на ринку та залучити нових клієнтів, включаючи міжнародних партнерів, що є важливим фактором у поточних умовах глобальної безпеки.

Потенціал співпраці між ОАЕ та Fire Point

ОАЕ вже давно вважаються одними з основних інвесторів в оборонну промисловість, активно укладаючи угоди з міжнародними виробниками високотехнологічної зброї та засобів оборони. Співпраця з українською компанією відкриває нові горизонти для розвитку оборонних технологій, дозволяючи ОАЕ зміцнити свої позиції на ринку дронів та ракет, а також забезпечити свої оборонні потреби на високому рівні.

Крім того, Fire Point зможе скористатися досвідом та інвестиціями ОАЕ для вдосконалення своїх продуктів і розширення асортименту. Розробка балістичних ракет стане важливим кроком для компанії, яка прагне стати лідером у сфері високотехнологічних оборонних рішень.

