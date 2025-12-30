Карпати — це не лише мальовничі гори, але й справжня зимова казка, де Новий рік стає особливим святом, сповненим магії, яскравих моментів та незабутніх емоцій. У 2026 році карпатські курорти пропонують різноманітні святкові програми для кожного смаку — від розкішних гала-вечорів до камерних святкувань. Преса України з посиланням на сайт «вКарпатах» розповідає про 7 найкращих варіантів святкування Нового року в Карпатах, які подарують вам емоції на весь рік.

Новорічний гала-вечір з топ-зірками України в «Три Сини та Донька» 5* (Східниця)

П’ятизірковий СПА-курорт «Три Сини та Донька» зустрічає Новий рік з розмахом. Гостей розважатимуть популярні артисти України, серед яких Chico & Qatoshi, Анна Трінчер, Parfeniuk та ведучий Андрій Джеджула.

Вишуканий святковий банкет і кавер-бенд до ранку зроблять цю ніч незабутньою для тих, хто цінує розкіш та атмосферу преміум-класу.

Ціна: 20 000 грн

Ніч великих голосів та яскравих шоу в Rixos Prykarpattya 5* (Трускавець)

У Rixos на вас чекають виступи таких зірок, як JAMALA, MELOVIN, Віра Кекелія та Марта Адамчук. Ведучі вечора — Володимир Остапчук і Дар’я Трегубова. Преміум-шоу, розкішні декорації та святкова атмосфера залишать незабутні враження.

Ціна: 23 000 грн

Музичний Новий рік 2026 з популярними українськими артистами в Apartel Східниця Wellness Resort 5*

В новому фешенебельному комплексі в Східниці вас чекають хіти від гурту Без Обмежень, TAYANNA та кавер-гурт, що забезпечить танці до ранку. Стильний банкет у стилі “modern luxury” та музика, що створює святкову атмосферу.

Ціна: від 21 000 грн

Запальний Новий рік у серці Карпат в Fomich F&B SPA Resort (Буковель)

У Буковелі на вас чекає вечірка з MamaRika, ведучим Сергієм Середою та кавер-бендом і DJ-сетами до ранку. Яскраві візуальні шоу, гірська атмосфера та святковий банкет створять незабутнє враження для тих, хто хоче поєднати розваги та зимову казку.

Ціна: від 23 000 грн

Новорічна ніч із гумором та музикою в Mirotel Resort & Spa (Трускавець)

Акцент на легкий гумор — зірка українського стендапу Іван Люлєнов та кавер-бенд Arkush забезпечать сміх і хорошу музику. Святковий банкет у стилі “елегантний комфорт” для тих, хто хоче святкувати у атмосфері гумору та музики.

Ціна: 20 000 грн

Грандіозний Новорічний вибух емоцій у серці Карпат в Radisson Blu Resort Bukovel

Наймасштабніша вечірка з хедлайнером гуртом АНТИТІЛА, драйвовими ведучими та кавер-гуртом і DJ-сетами до ранку. Святковий банкет європейської кухні, спецефекти та неймовірна шоу-програма зроблять цей Новий рік по-справжньому феєричним.

Ціна: від 24 000 грн

Стильний, камерний та естетичний Новий рік в Mountain Residence

Спеціальний гість Kola, DJ-сет до ранку, лаунж-формат з гірськими видами та святкова вечеря з локальною та європейською кухнею. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче святкувати Новий рік у стильній, атмосферній обстановці.

Не має значення, де ви вирішите зустріти Новий рік у Карпатах — гірське повітря, казкова атмосфера та незабутні емоції залишать у вашій пам’яті цей момент на довгі роки.

