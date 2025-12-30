Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 30 Грудня

Коли вимикатимуть світло у Черкаській області 30 грудня: повний графік по чергах

Протягом 30 грудня на Черкащині буде діяти графік погодинних відключень електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
Коли вимикатимуть світло у Черкаській області 30 грудня: повний графік по чергах
Коли вимикатимуть світло у Черкаській області 30 грудня: повний графік по чергах

Протягом 30 грудня на Черкащині буде діяти графік погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з важкою ситуацією в енергосистемі України, спричиненою ударами РФ по критичній інфраструктурі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“.

Ось години, коли очікуються відключення електропостачання:

  • 1.1 черга: 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
  • 1.2 черга: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 2.1 черга: 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 2.2 черга: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 3.1 черга: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 3.2 черга: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 4.1 черга: 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 черга: 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
  • 5.1 черга: 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 5.2 черга: 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 6.1 черга: 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
  • 6.2 черга: 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графіки погодинних відключень можна знайти на офіційному сайті “Черкасиобленерго“. Вони включають шість черг, за допомогою яких кожен споживач може визначити свою чергу. Для отримання детальної інформації, необхідно перейти до розділу “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світла на Хмельниччині 30 грудня.

Post Views: 20
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.