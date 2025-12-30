Протягом 30 грудня на Черкащині буде діяти графік погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з важкою ситуацією в енергосистемі України, спричиненою ударами РФ по критичній інфраструктурі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“.

Ось години, коли очікуються відключення електропостачання:

1.1 черга : 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

: 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00 1.2 черга : 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00 2.1 черга : 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

: 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00 2.2 черга : 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00 3.1 черга : 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00 3.2 черга : 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00 4.1 черга : 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

: 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00 4.2 черга : 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

: 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00 5.1 черга : 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

: 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00 5.2 черга : 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

: 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00 6.1 черга : 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

: 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00 6.2 черга: 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графіки погодинних відключень можна знайти на офіційному сайті “Черкасиобленерго“. Вони включають шість черг, за допомогою яких кожен споживач може визначити свою чергу. Для отримання детальної інформації, необхідно перейти до розділу “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світла на Хмельниччині 30 грудня.