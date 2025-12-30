У вівторок, 30 грудня, на Хмельниччині будуть діяти погодинні відключення електроенергії, а також обмеження споживання для промислових підприємств. Це рішення було прийняте для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах високих навантажень. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Хмельницькобленерго».

Графік відключень світла на Хмельниччині на 30 грудня

Як дізнатися свою чергу?

Мешканці Хмельниччини можуть дізнатися, коли саме їх будуть відключати від електропостачання, завдяки спеціальним чат-ботам. Для зручності споживачів було створено сервіси в популярних месенджерах, таких як Viber та Telegram. У цих чат-ботах користувачі можуть отримати актуальну інформацію про графік відключень за конкретною адресою, а також уточнити причину та очікуваний час відновлення енергопостачання.

Додаткові канали для перевірки

Окрім чат-ботів, користувачі можуть звернутися до ресурсів «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення», де можна перевірити найбільш точні дані про те, коли і на скільки годин буде припинено подачу електроенергії в конкретному районі чи місті.

Нагадаємо, що обмеження енергоспоживання для промислових споживачів також допоможе зберегти баланс у системі та уникнути більш серйозних відключень у майбутньому.

Будьте готові до тимчасових незручностей, і слідкуйте за оновленнями через зручні для вас канали.

