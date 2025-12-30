Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 30 Грудня

Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 30 грудня

У вівторок, 30 грудня, на Хмельниччині будуть діяти погодинні відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 30 грудня
Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 30 грудня

У вівторок, 30 грудня, на Хмельниччині будуть діяти погодинні відключення електроенергії, а також обмеження споживання для промислових підприємств. Це рішення було прийняте для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах високих навантажень. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Хмельницькобленерго».

Графік відключень світла на Хмельниччині на 30 грудня

Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині 30 грудня

Як дізнатися свою чергу?

Мешканці Хмельниччини можуть дізнатися, коли саме їх будуть відключати від електропостачання, завдяки спеціальним чат-ботам. Для зручності споживачів було створено сервіси в популярних месенджерах, таких як Viber та Telegram. У цих чат-ботах користувачі можуть отримати актуальну інформацію про графік відключень за конкретною адресою, а також уточнити причину та очікуваний час відновлення енергопостачання.

Додаткові канали для перевірки

Окрім чат-ботів, користувачі можуть звернутися до ресурсів «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення», де можна перевірити найбільш точні дані про те, коли і на скільки годин буде припинено подачу електроенергії в конкретному районі чи місті.

Нагадаємо, що обмеження енергоспоживання для промислових споживачів також допоможе зберегти баланс у системі та уникнути більш серйозних відключень у майбутньому.

Будьте готові до тимчасових незручностей, і слідкуйте за оновленнями через зручні для вас канали.

Раніше ми розповідали, що у Хмельницькому пацієнтові помилково видалили око.

Post Views: 25
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.