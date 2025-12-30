Close Menu
Джамала представила український кавер на популярний новорічний хіт Вєрки Сердючки (ВІДЕО)

Українська співачка Джамала здивувала своїх шанувальників, виконавши українськомовну версію пісні Вєрки Сердючки.
Культура
Українська співачка Джамала здивувала своїх шанувальників, виконавши українськомовну версію знаменитої новорічної пісні “Новогодняя” в оригінальному виконанні Вєрки Сердючки. Про це повідомляє Преса України, посилаючись на Instagram співачки.

Джамала адаптувала пісню на українську мову, зберігши її основний мотив та атмосферу, хоча переклад не був дослівним. Вона сама зазначила, що цей кавер не був заздалегідь спланований.

Спонтанний кавер для створення святкового настрою

У своєму пості Джамала поділилася, що напередодні 2026 року їй не вистачало святкового настрою, тому вона вирішила створити його самостійно, разом із близькими людьми.

“Абсолютно незапланований кавер. “Новорічна”! Але в цьому році якось особливо тяжко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність! З прийдешнім Новим роком!” — написала Джамала.

Реакція фанів

Новий кавер Джамали не залишив байдужими її шанувальників. Вони висловили захоплення від того, як співачка інтерпретувала відомий хіт, зазначивши, що її виконання стало особливо теплим і атмосферним. Коментарі фанів не забарилися:

  • “Неочікувано, але прикольно!”
  • “Краще, що я могла почути зранку.”
  • “У вашому виконанні ця пісня стала теплішою, ніж оригінал.”
  • “Яка ви крута та талановита!”
  • “Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті.”

Такий крок Джамали ще раз підтвердив її творчу непередбачуваність і здатність дарувати свіжі емоції своїм шанувальникам, зберігаючи теплоту і душевність у кожній композиції.

Раніше ми розповідали, що Вєрка Сердючка презентувала нову українськомовну пісню на концерті у Празі.

