З 27 грудня уряд почне виплату Національного кешбеку за жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають близько 1,074 млрд гривень.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Сума виплат за жовтень та листопад

За словами представників уряду, загальна сума виплат буде розподілена наступним чином:

за жовтень — 550,29 млн гривень ;

— ; за листопад — 524,02 млн гривень.

Ці виплати є одними з найбільших за весь період існування програми. З моменту її запуску в 2024 році українцям вже було виплачено близько 6 млрд гривень.

Кількість учасників та обсяги покупок

На даний момент програма має понад 4 млн активних учасників. Лише за жовтень і листопад українці витратили на товари вітчизняного виробництва більше 10 млрд гривень. Це підтверджує, що програма стимулює попит на українські товари і має позитивний ефект для економіки.

Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що кешбек активно сприяє розвитку національного виробництва.

Коли буде виплата за грудень

Виплата кешбеку за грудень 2025 року відбудеться в лютому 2026 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Перевірити нарахування коштів можна через застосунок «Дія».

Що можна купити за кешбек

Отримані кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг та поштових послуг ;

та ; купівлю продуктів українського виробництва ;

; лікарські засоби та медичні вироби ;

та ; книги та друковану продукцію ;

та ; благодійні внески, зокрема для ЗСУ.

Як працює програма Національного кешбеку

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів, що є частиною програми, серед яких понад 386 тисяч товарів українського виробництва. Для того, щоб перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна скористатися сайтом «Зроблено в Україні» або сканером штрих-коду в застосунку «Дія».

Для участі в програмі покупець має відкрити картку Національного кешбеку в одному з банків-учасників через застосунок «Дія».

