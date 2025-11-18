З 15 листопада в Україні стартувала програма «Зимова підтримка», яка передбачає разову виплату в розмірі 1000 гривень. З 18 листопада українці можуть подавати письмові заявки в будь-якому відділенні «Укрпошти».

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Як подати заявку

Заявку можна подати в будь-якому з понад 26 тисяч відділень «Укрпошти» по всій Україні, включаючи стаціонарні та мобільні відділення. Прийом заявок триватиме до 24 грудня 2025 року.

Хто отримає виплату автоматично

Українці, які отримують пенсію чи соціальні виплати через «Укрпошту», не повинні подавати заявку — виплата буде нарахована автоматично.

Хто має подати заявку особисто

Заявку потрібно подати тим, хто:

отримує пенсію на банківський рахунок і не користується додатком «Дія»;

не має РНОКПП (ідентифікаційного коду платника податків);

не може подати заявку онлайн на дітей;

є опікуном недієздатної особи.

При подачі заявки необхідно мати з собою документи, що підтверджують особу та право на отримання виплати.

Деталі програми «Зимова підтримка»

Заявку на виплату грошової допомоги в розмірі 1000 гривень можуть подати всі громадяни України, як дорослі, так і діти (для дітей заявку подають батьки або опікуни). Для вразливих категорій населення існує окрема програма «Тепла зима», яка передбачає додаткову виплату в розмірі 6500 гривень.

Оформити участь у програмі можна двома способами:

через додаток «Дія» — з 15 листопада;

через «Укрпошту» — з 18 листопада, у будь-якому відділенні або через листоношу.

Після подання заявки через «Дію» гроші надходять на картку «Національний кешбек» протягом 10 днів. Якщо подати заявку через «Укрпошту», виплата буде доставлена тим способом, яким отримуються пенсії або соціальні виплати.

Як використати отримані кошти

Отримані кошти можна витратити до 30 червня 2026 року на:

комунальні послуги;

ліки;

продукти українського виробництва (крім підакцизних товарів);

книжки;

поштові послуги;

благодійність.

Виплачені через «Укрпошту» кошти можна використати для оплати комунальних послуг, а також для донатів на підтримку Сил оборони України.

Також ми розповідали, що в Україні стартувала програма «Тепла зима».