У 2026 році в межах програми «Скринінг здоров’я 40+» українці будуть проходити обстеження за рахунок держави на наявність серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і порушень психічного здоров’я. Проте не всі мають доступ до Дії чи смартфонів, а також є проблеми з доступом до лікарень у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Як скористатися програмою без Дії та смартфона і що робити жителям сіл та прифронтових територій, розповідає Преса України з посиланням на інтерв’ю заступника міністра охорони здоров’я Євгенія Гончара для РБК-Україна.

Як скористатися програмою без “Дії” і смартфона

Заступник міністра запевнив, що люди, які не мають Дії або смартфона, не будуть “невидимими” для програми, і вони зможуть пройти скринінг. Для цього потрібно звернутися до найближчого ЦНАП. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку, на який буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу.

Однак, за словами Гончара, більшість людей, ймовірно, скористаються Дією, оскільки рівень цифровізації в Україні досить високий.

“Щодо Дії, то людина через 30 днів після дня народження отримає запрошення пройти скринінг. Після того, як вона прийме це запрошення, необхідно замовити Дія.Картку або ж використати вже оформлену”, — розповів Гончар.

Що робити в селах і прифронтових регіонах

Заступник міністра зазначив, що в усіх країнах є сільська місцевість і віддалені населені пункти, де доступ до медичної допомоги ускладнений. Це не лише проблема України, і навіть без урахування війни такі райони стикаються з труднощами у доступності до медичних послуг.

“Це об’єктивна реальність, що у пацієнтів у Києві чи Полтаві доступ до медичної допомоги кращий, ніж у сільських жителів чи пацієнтів із прифронтових регіонів”, — зазначив посадовець.

Він додав, що політика уряду спрямована на пошук стимулів для того, аби в таких населених пунктах працювали медичні працівники.

“У нас є ряд заходів, як залучати і утримувати лікарів, зокрема сімейних, для роботи в сільській місцевості та в віддалених населених пунктах. Передусім це підвищений коефіцієнт 1,2 — це 20% до капітаційної ставки для лікарів, які працюють у таких місцях з низькою щільністю населення, а також у регіонах, де є бойові дії”, — пояснив Гончар.

Він також наголосив, що обласні військові адміністрації повинні створити графіки відвідувань лікарями кожного населеного пункту, і хоча б раз на місяць там має побувати медичний працівник.

“Зараз ми намагаємося розширити доступ. Є певні ініціативи щодо додаткових виплат, надання житла, мотиваційна робота на місцевому рівні”, — підсумував посадовець.

Як буде працювати програма в сільській місцевості

Гончар пояснив, що в Україні, як і в інших країнах, є амбулаторії і сімейні лікарі в кожному регіоні, з якими пацієнти підписали декларації. Хоча доступність медичних послуг у віддалених районах інколи ускладнюється необхідністю подолати великі відстані, можливість отримати допомогу все ж є.

“Хоча доступність ускладнюється необхідністю подолати відстань, пацієнти можуть звертатися до лікарів. Це не означає, що доступ до медичних послуг відсутній”, — зазначив Гончар.

Він також підкреслив, що можливий формат роботи мобільних виїзних бригад. Сімейний лікар з громади за певним графіком, узгодженим зі старостою села чи головою ОТГ, буде відвідувати віддалені населені пункти. Про приїзд медиків заздалегідь інформуватимуть жителів.

Це стосується і програми скринінгу. Пацієнти віком 40+ в зручний для них час прийдуть або приїдуть до медичного закладу, де зможуть пройти обстеження за програмою.

Програма скринінгу здоров’я для людей 40+ стане важливим кроком у профілактиці захворювань і підвищенні рівня обізнаності про власне здоров’я. Вона буде доступна не тільки через Дію, але й через допомогу ЦНАП та виїзні бригади, що дозволяє забезпечити охоплення якомога більшої кількості громадян, навіть у віддалених і прифронтових районах.

