ТОП-10 помилок власників під час вибору харчування для котів

Насправді від якості корму залежить не лише енергійність і зовнішній вигляд тварини, а й робота її імунної системи й внутрішніх органів, стан шерсті та тривалість життя. Не хвилюйтеся, бо помилки у підборі харчування допускають навіть досвідчені власники, адже ринок пропонує сотні варіантів із різними формулами та обіцянками. Щоби спростити собі вибір корму та сформувати здоровий раціон, варто знати про найтиповіші помилки, яких бажано уникати.

Однією з поширених проблем є орієнтація на ціну або яскраве паковання замість уваги на реальний склад і відповідність раціону віку, активності та особливим потребам кота. Саме тому варто знати про виробників, які чесно декларують інгредієнти й створюють збалансовані рецептури, наприклад, HOME FOOD для котів – це корми, де якісний білок і натуральні компоненти поставлені в основу формул.

Основні помилки вибору раціону для котів

Найчастіше власники припускаються не однієї, а відразу декількох неправильних дій. У комплексі вони здатні призвести до проблем зі шлунком, вагою чи навіть хронічних захворювань.

Ось для вас зібрано ТОП 10 найпоширеніших помилок під час вибору корму:

Ігнорування складу та орієнтація лише на бренд або привабливість паковання. Вибір «універсального» корму без урахування віку, ваги та активності тварини. Різкі переходи з одного раціону на інший без адаптаційного періоду. Переконання, що вологий корм – це лише «ласощі». Недооцінка ролі якісного тваринного білка. Годування лише домашньою їжею без балансування нутрієнтів. Нехтування спеціалізованим харчуванням за умови наявності в кота чи кішки хронічних захворювань. Надлишок перекусів і їжі зі стола людини. Вибір корму без аналізу реальних потреб тварини. Підбір формули «на майбутнє», що може призвести до набору зайвої ваги.

Одна чи дві з цих помилок часто здається незначною, однак саме вони формують довготривалі проблеми з травленням і поведінкою.

Лише регулярний аналіз реакції тварини на корм, аналіз змісту етикеток і консультація з ветеринаром допомагають підтримувати здоров’я на найкращому рівні.

Як правильно вибирати корм і на що звертати увагу?

Щоб харчування вашого улюбленця було повноцінним, використовуйте принцип комплексного підходу. Насамперед потрібно визначити індивідуальні параметри тварини: вік, стан зубів, ступінь активності, наявність алергічних реакцій. Далі треба уважно проаналізувати етикетку продукту: першими у списку мають бути м’ясні інгредієнти, а не побічні компоненти чи надлишок злаків.

Раціонально комбінуйте сухі та вологі формати – така система підтримує водний баланс і зменшує ризики виникнення проблем із нирками. Уникайте різких змін харчування: перехід на новий корм має тривати щонайменше 5-7 днів. І, головне, стежте за вагою, станом шерсті та енергійністю кота: це найкращі індикатори того, що раціон підібраний правильно.

Правильний вибір корму допоможе попередити більшість проблем і зробить життя вашого улюбленця комфортним, активним і довгим!