Часто можна почути вислів “говорити на українській мові”, однак таке використання є неправильним. Мовознавці пояснюють, що ця фраза є калькою з російської мови. В українській мові існують кілька варіантів, які є правильними і можуть замінити цей вислів.

Детальніше про це розповідає Преса України з посиланням на Новини.LIVE.

Як правильно сказати: “на українській” чи “українською мовою”?

Багато хто має сумніви, як правильно сказати: “на українській” чи “українською мовою”. Мовознавці зазначають, що існує три основних варіанти, які є граматично правильними:

“українською”; “по-українськи”; “по-українському”.

Найбільш поширеним і найбільш літературним варіантом є “українською”. Цей вислів є природним і правильно сприймається в українській мові. Наприклад: “Я почав говорити українською не так давно, але вже чудово спілкуюсь”.

Варіанти “по-українськи” та “по-українському” також є правильними, але їх частіше використовують у публіцистичних та розмовних текстах. Наприклад, “Мені подобається співати по-українськи, у цих піснях є щось особливе” або “Я намагаюся говорити по-українському, але ще багато чого треба вивчити”.

Варіант “на українській мові” є помилковим, оскільки це калька з російської мови, де є вираз “на украинском языке”. Тому правильними є варіанти: “українською”, “по-українськи” та “по-українському”.

