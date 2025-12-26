У п’ятницю, 26 грудня, на Тернопільщині застосовуватимуть графік погодинних відключень електроенергії. Йдеться про планові обмеження, які вводять за чергами відповідно до оприлюдненого розкладу. Час відключень залежить від конкретної групи споживачів. На опублікованій схемі показані часові проміжки для кожної черги протягом доби. Тому жителям області рекомендують заздалегідь перевірити свою чергу та врахувати можливі перерви в електропостачанні.

Про запровадження графіка повідомляє Преса України з посиланням на «Тернопільобленерго». У компанії підкреслили, що протягом дня розклад може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Через це споживачів закликають регулярно відстежувати оновлення, щоб не пропустити зміни по своїй черзі.

Графік відключень світла на Тернопільщині на 26 грудня

Актуальну інформацію радять перевіряти на офіційному сайті підприємства в розділі «Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області». Також наголошують, що оперативні уточнення можуть з’являтися як на сайті, так і в офіційних повідомленнях підприємства.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло в Запоріжжі та області 26 грудня.