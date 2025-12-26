26 грудня в Запоріжжі та Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключень електроенергії. Обмеження планують застосовувати протягом усієї доби, тож мешканцям радять заздалегідь врахувати можливі перерви в електропостачанні. Йдеться саме про відключення за чергами, які діють у визначені проміжки часу залежно від підчерги. Інформація стосується як міста, так і населених пунктів області, що входять до зони відповідальності оператора. Про зміни в розкладі можуть повідомляти додатково, тому варто стежити за оновленнями.

Про повідомляє Преса України з посиланням на АТ «Запоріжжяобленерго». У компанії зазначили, що відключення проводитимуться погодинно, а розклад залежить від конкретної групи та підчерги. Також у повідомленні наголосили, що під час переходів між періодами можливе додаткове технічне «вікно» на перемикання. Саме тому час у графіку подано з урахуванням 30 хвилин на операційні роботи. Це означає, що фактичне відновлення живлення інколи може відбуватися не миттєво, а з невеликою затримкою.

Графік відключень світла в Запоріжжі та області на 26 грудня

1.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00;

1.2: 03:00–07:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00;

2.1: 00:00–00:30, 07:30–12:30, 17:00–22:00;

2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30;

3.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00;

3.2: 12:00–17:00, 21:00–24:00;

4.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30;

4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30;

5.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00;

5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00;

6.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30;

6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30.

Перелік вулиць і будинків, які відключаються за чергами та підчергами в межах погодинних графіків, можна знайти в офіційних джерелах. Зокрема, його публікують на сайті обленерго, де зазвичай є розподіл за районами та групами. Також у повідомленнях інколи надають альтернативне посилання для швидкого перегляду списків адрес.

Щоб не помилитися зі своєю чергою, мешканцям радять звірити власну адресу саме з актуальним переліком на дату застосування графіка. Це допоможе краще спланувати побутові справи та зарядити необхідні пристрої завчасно.

