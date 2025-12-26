Коли та де дивитися фінал «Холостяка-14»: дата виходу 11 випуску

Романтичне шоу Холостяк-14 підходить до фіналу. Після низки резонансних моментів і емоційних зізнань глядачі нарешті дізнаються, хто стане обраницею головного героя та з ким він продовжить стосунки вже за межами проєкту. Фінальний епізод обіцяє бути насиченим і непередбачуваним. У матеріалі розповідаємо, коли вийде 11 випуск і де його можна буде подивитися. Про це повідомляє Преса України з посиланням на СТБ.

Що глядачі побачили у 10 випуску

У 10 серії головний герой, Тарас Цимбалюк, познайомив фіналісток із найближчою для себе людиною — своєю мамою. Ця зустріч стала справжнім емоційним випробуванням для учасниць, адже не обійшлося без сліз та щирих переживань. Відверті розмови й реакція родини змусили дівчат ще раз замислитися над власними почуттями. До того ж після знайомства з мамою Тарас настільки зблизився з однією з фіналісток, що навіть пішов на порушення правил проєкту, не бажаючи відразу з нею прощатися.

Чого очікувати від фінального випуску «Холостяк-14»

У 11 епізоді глядачів чекає кульмінація всієї історії та відповідь на головне запитання сезону — хто стане переможницею. За традицією фіналу кожна з учасниць проведе з головним героєм окремий день, під час якого вони зможуть відверто поговорити про почуття та плани на майбутнє. Саме ці зустрічі мають остаточно розставити всі крапки над «і».

Фінал обіцяє бути наповненим романтикою, напругою та несподіваними рішеннями. Глядачі побачать останні побачення, непрості розмови та вирішальний момент, коли Тарас зробить свій вибір. Кому він подарує своє серце та символічну каблучку, стане відомо вже зовсім скоро — у фінальному випуску 14 сезону «Холостяка».

Коли і де дивитися онлайн

Десятий випуск шоу «Холостяк-14» вийде в ефір у п’ятницю, 28 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ. Після телевізійного ефіру серію можна буде переглянути онлайн на офіційному сайті stb.ua, на YouTube-каналі «Холостяк», а також на онлай-платформі «Телепортал», де зібрані всі попередні випуски проєкту.

Раніше ми детальніше розповідали про трьох фіналісток – Надін Головчук, Анастасію Половинкіну та Ірину Пономаренко.