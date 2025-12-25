Close Menu
Четвер, 25 Грудня

Коли не буде світла на Миколаївщині 25 грудня? Повний графік відключень

На Миколаївщині 25 грудня буде впроваджено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
На Миколаївщині 25 грудня буде впроваджено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Такі заходи зумовлені наслідками масованих ракетних і дронових атак РФ на енергетичні об’єкти країни. Відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ “Миколаївобленерго“.

Згідно з попереднім розкладом, електроенергія буде відключена за чергами у такі часові інтервали:

  • 1.1 черга: 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 1.2 черга: 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-00:00
  • 2.1 черга: 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-20:30
  • 2.2 черга: 01:30-05:00; 09:30-15:30
  • 3.1 черга: 05:00-08:30; 12:00-19:00
  • 3.2 черга: 08:30-15:30; 19:00-22:30
  • 4.1 черга: 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-19:00; 22:30-00:00
  • 4.2 черга: 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-00:00
  • 5.1 черга: 05:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00
  • 5.2 черга: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30
  • 6.1 черга: 07:30-12:00; 15:30-22:30
  • 6.2 черга: 08:30-12:00; 19:00-22:30

“Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та вимкнення черги підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години)”, — зазначили в повідомленні.

Енергетики також попереджають, що ситуація з відключеннями може змінюватись залежно від обставин. Для отримання актуальної інформації щодо відключень за адресами, можна звертатися на офіційний сайт обленерго.

