На Миколаївщині 25 грудня буде впроваджено графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Такі заходи зумовлені наслідками масованих ракетних і дронових атак РФ на енергетичні об’єкти країни. Відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ “Миколаївобленерго“.

Згідно з попереднім розкладом, електроенергія буде відключена за чергами у такі часові інтервали:

1.1 черга : 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 черга : 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-00:00

2.1 черга : 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-20:30

2.2 черга : 01:30-05:00; 09:30-15:30

3.1 черга : 05:00-08:30; 12:00-19:00

3.2 черга : 08:30-15:30; 19:00-22:30

4.1 черга : 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-19:00; 22:30-00:00

4.2 черга : 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-00:00

5.1 черга : 05:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00

5.2 черга : 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30

6.1 черга : 07:30-12:00; 15:30-22:30

6.2 черга: 08:30-12:00; 19:00-22:30

“Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та вимкнення черги підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години)”, — зазначили в повідомленні.

Енергетики також попереджають, що ситуація з відключеннями може змінюватись залежно від обставин. Для отримання актуальної інформації щодо відключень за адресами, можна звертатися на офіційний сайт обленерго.

