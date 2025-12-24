24 грудня у Харківській області будуть запроваджені погодинні відключення електроенергії з 00:00 до 24:00. Це рішення було ухвалене НЕК “Укренерго” у зв’язку з напруженою ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Харківобленерго“.

Графіки відключень світла за чергами та підчергами (з урахуванням часу на перемикання) мають такий вигляд:

1.1: 05:30-09:00, 13:00-18:00, 18:30-19:30

1.2: 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30, 23:00-24:00

2.1: 05:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

2.2: 02:30-09:00, 13:00-16:00, 18:00-19:30

3.1: 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

3.2: 00:00-02:00, 09:00-16:00, 18:00-23:00

4.1: 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

4.2: 00:00-02:00, 07:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-23:00

5.1: 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-22:00, 23:00-24:00

5.2: 10:00-12:30, 16:30-18:00, 19:30-24:00

6.1: 09:00-12:30, 16:30-18:00, 23:00-24:00

6.2: 00:00-05:30, 09:00-10:00, 13:00-18:00, 23:00-24:00

Детальну інформацію про адреси за чергами можна знайти за посиланням.

Для промислових підприємств та бізнесу Харківської області з 00:00 до 24:00 також будуть діяти графіки обмеження потужностей.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло в Житомирі та області 24 грудня 2025 року.