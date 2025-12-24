24 грудня 2025 року в Житомирі та області будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії. Вимкнення електрики відбуватимуться протягом доби, і в залежності від стану енергосистеми, розклад відключень може коригуватись.

Інформацію щодо графіків відключень оприлюднено на офіційному сайті АТ “Житомиробленерго”, передає Преса України.

За даними компанії, відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, станом на 08:00 для побутових споживачів встановлено режим погодинних відключень електроенергії для трьох з половиною черг:

з 00:00 до 07:00 — вимкнення електрики для 2,5 черг;

з 07:00 до 10:00 — вимкнення електрики для 3 черг;

з 10:00 до 18:00 — вимкнення електрики для 3,5 черг;

з 18:00 до 22:00 — вимкнення електрики для 3 черг;

з 22:00 до 24:00 — вимкнення електрики для 2,5 черг.

Графік відключень світла на Житомирщині на 24 грудня

Для промислових споживачів та бізнесу 24 грудня також діятимуть обмеження потужності з 00:00 до 24:00.

Актуальну інформацію про графіки можна знайти на сайті “Житомиробленерго”.

