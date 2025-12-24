“Укрзалізниця” анонсувала призначення 16 додаткових поїздів, а також збільшення частоти курсування деяких рейсів для зручності подорожуючих під час різдвяних і новорічних свят.

Як повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці“, компанія використовуватиме всі наявні ресурси, навіть при дефіциті вагонів, щоб забезпечити додаткові місця для пасажирів. Зокрема, пріоритет буде надано напрямку до Карпат, щоб сприяти відпочинку та реабілітації військових, а також забезпечити комфортні подорожі для родин з дітьми. У січні деякі з цих маршрутів увійдуть у програму “3000 км Україною”.

Список додаткових рейсів

На святковий період буде запущено такі додаткові поїзди:

№255/256 Київ – Рахів;

№271/272 Київ – Івано-Франківськ;

№237/238 Київ – Ужгород;

№220/219 Київ – Дніпро;

№248/247 Київ – Одеса;

№265/266 Київ – Одеса;

№159/160 Київ – Трускавець;

№249/250 Київ – Львів;

№289/290 Київ – Львів;

№291/292 Київ – Львів;

№741/742 Київ – Львів;

№777/778 Київ – Львів;

№197/198 Київ – Ковель;

№168/167 Одеса – Львів.

Зручні пересадки до Карпат

Окремо в компанії підкреслюють зручність стиковки поїзда №291 Київ – Львів з поїздом №157/158 Львів – Чоп, що дає можливість зручно добратися до Карпат. Ця пересадка відбудеться через 35 хвилин після прибуття поїзда в Львів. Поїзд №157/158 проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Іншою зручною пересадкою є поїзд №289 Київ – Львів, що прибуває о 07:40 в Львів, і після цього, о 10:51, можна пересідати на дизель-поїзд Львів – Ворохта, що курсує через Яремче та Буковель.

Швидкісні поїзди на свята

Також на період святкувань буде призначено додаткові рейси швидкісних поїздів:

№755/756 Київ – Луцьк;

№720/719 Київ – Харків.

Причіпні вагони з Придніпров’я

Додатково, з Придніпров’я до західного напрямку буде курсувати поїзд із причіпними вагонами Дніпро – Львів на рейсах №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

У “Укрзалізниці” нагадують пасажирам, що якщо квитки на потрібний рейс відсутні, можна скористатися функцією автоматичного викупу квитків через мобільний додаток УЗ.

Раніше ми розповідали, що що купити квитки на електрички тепер вже теж можна онлайн.