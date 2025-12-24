Щороку в різдвяну ніч Санта-Клаус вирушає в подорож, щоб розвезти подарунки дітям по всьому світу, і, завдяки сучасним технологіям, його маршрут можна стежити в режимі реального часу. У 2025 році Санта-трекер знову стане доступним, і ви зможете відстежити місцезнаходження Санти, поки він дарує подарунки дітям у кожному куточку планети. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Джерело.

Де зараз Санта?

Маршрут Санти оновлюється постійно, і його сани рухаються від країни до країни, враховуючи часові пояси. Трекер дозволяє побачити:

Поточне місцезнаходження Санти.

Міста, над якими він уже пролетів.

Напрямок руху.

Кількість подарунків, які вже були доставлені.

Вся ця інформація оновлюється в реальному часі протягом різдвяної ночі, дозволяючи дітям і дорослим стежити за подорожжю Санти.

Як працює Санта-трекер?

За відстеженням подорожі Санти відповідає Північноамериканське командування аерокосмічної оборони(NORAD). Цей проєкт з’явився кілька десятиліть тому і з часом перетворився на інтерактивну онлайн-платформу, яка пропонує карту, анімацію та прямі трансляції.

Сучасна версія Санта-трекера поєднує:

Інтерактивну карту, що показує місцезнаходження Санти.

Візуалізацію руху саней в реальному часі.

Статистику про кількість доставлених подарунків.

Все це доступно абсолютно безкоштовно і працює на протязі всієї святкової ночі.

Коли найкраще почати стежити за Сантою?

Найбільший інтерес до Санта-трекера зазвичай виникає напередодні Різдва, коли Санта наближається до Європи. Саме в цей час діти часто просять ще раз перевірити, де саме знаходиться Санта.

Трекер працює без зупинок і дозволяє приєднатися в будь-який момент, незалежно від того, де ви знаходитеся та яка година.

Різдвяна традиція, яка не зникає

Цього року Санта-трекер святкує своє 70-річчя. За ці десятиліття проект зазнав значних змін у форматі та технологіях, але його головна мета залишилася незмінною — створити атмосферу очікування та дива в різдвяну ніч.

Для багатьох це не просто цікава карта, а справжня частина святкової традиції та дитячих спогадів. Щороку мільйони людей по всьому світу відкривають Санта-трекер, щоб побачити, де зараз знаходиться Санта, і відчути себе частиною цього чарівного моменту.

