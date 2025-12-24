Концерт Артема Пивоварова в Одесі відбудеться 30 січня в Одеському театрі опери та балету, пише Преса України.

Артем Пивоваров з великим концертом в Одесі

Артем Пивоваров давно утвердився як один із найяскравіших українських авторів, виконавців і саундпродюсерів. Його ім’я сприймається як символ сміливого творчого ривка та нової хвилі сучасної вітчизняної музики. Колись стрімкий злет перетворив його на справжнє явище української сцени, а сьогодні кожен проєкт за участю зірки викликає щире захоплення фанів. 30 січня одесити та гості міста стануть учасниками великої музичної події. Артем Пивоваров представить унікальне шоу, де сучасна музика переплітається з величним звучанням оркестру НАОНІ та Хорової капели ім. Ревуцького.

Чому варто піти на концерт?

Глядачі почують улюблені хіти в оновленій інтерпретації, зокрема композиції з проєкту «Твої вірші, мої ноти», який і став поштовхом до створення цієї особливої програми. Прозвучать «Маніфест», «Барабан», «Думи», «Там у тополі», «Дежавю», «Міраж» та інші пісні, що вже стали важливою частиною репертуару артиста й полюбилися широкій аудиторії. Потужна енергетика співака, живий супровід народних інструментів, сильні голоси чоловічого хору, десятки музикантів на сцені, світлове шоу та атмосфера щирого єднання – усе це створить особливий концертний простір, де кожен зможе відчути магію української музики.

Як і всі виступи Артема Пивоварова у період повномасштабної війни, цей концерт матиме благодійну мету. Зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних Сил України, які щодня виборюють свободу та захищають рідну землю.

Квитки: ціни на де купити онлайн

Квитки на концерт Артема Пивоварова в Одесі вже доступні для покупки онлайн. Ціни варіюються від 890 гривень в залежності від місця в залі. Квитки можна придбати через офіційний сайт театру або на популярних платформах для продажу квитків (Concert.ua, Karabas. Kontramarka).

Не проґавте шанс стати частиною цього незабутнього вечора музики, емоцій та єднання!

