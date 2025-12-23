23 грудня у Черкасах та Черкаській області були введені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“, відключення відбулися за наказом “Укренерго”. Причиною стали наслідки попередніх масованих ракетних та дронових атак, що стали підставою для застосування аварійних графіків з 07:07.

Згідно з інформацією, в області також продовжують діяти графіки погодинних відключень. У “Черкасиобленерго” звернулися до мешканців області з проханням економити електроенергію, аби зберегти стабільність енергосистеми.

“Просимо поставитись до цих заходів з розумінням. У цей період надзвичайно важливо заощаджувати електроенергію. Будь ласка, за можливості утримуйтесь від використання потужних електроприладів”, — йдеться у зверненні пресслужби.

У “Черкасиобленерго” уточнили, що аварійні відключення тривають до 15 хвилин. Вони можуть стосуватись як побутових, так і юридичних споживачів. Графіків для таких відключень немає, оскільки їх застосування залежить від ситуації, яку неможливо передбачити.

