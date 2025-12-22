З 23 по 25 грудня Земля перебуватиме під впливом серії геомагнітних збурень. Початок цього періоду буде відносно спокійним, однак уже ближче до середини тижня активність Сонця може досягти так званого «червоного рівня». Для людей із хронічними захворюваннями та підвищеною метеочутливістю ці дні можуть стати серйозним випробуванням для самопочуття. Організм у цей час реагує гостріше, ніж зазвичай, тому важливо заздалегідь знати, чого очікувати. Саме усвідомленість і підготовка допомагають легше пережити пікові дні.

Преса України з посиланням на РБК-Україна пояснює, коли очікується найвищий рівень активності та як зменшити негативний вплив космічної погоди на здоров’я. Експерти радять не ігнорувати попередження, особливо людям із груп ризику. Геомагнітні коливання не є міфом, і їхній вплив давно вивчається медициною. У такі періоди навіть відносно здорові люди можуть відчувати дискомфорт.

Прогноз на 23–25 грудня

За даними міжнародних систем моніторингу, останній тиждень року проходитиме під знаком підвищеної сонячної активності. Найбільш напруженим очікується період з 23 по 25 грудня, тобто з вівторка по четвер. Саме в ці дні прогнозуються стабільні геомагнітні збурення потужністю близько 5 балів. Такий рівень відносять до «червоного», що може супроводжуватися головним болем, загальною слабкістю та зниженням працездатності. У решту днів активність буде менш вираженою, але повністю спокійним цей період назвати складно.

Що таке магнітні бурі та як вони виникають

Магнітні бурі — це порушення магнітного поля Землі, які виникають унаслідок сонячних спалахів. Під час таких спалахів у космос викидається потік заряджених частинок, що досягає нашої планети. Взаємодіючи з магнітосферою Землі, ці частинки можуть спричиняти перебої в роботі техніки, систем зв’язку та навігації. Окрім цього, вони здатні впливати на біологічні ритми людини. Найчутливішими до таких змін вважаються серцево-судинна та нервова системи.

На кого магнітні бурі впливають найсильніше

Найбільш відчутно вплив сонячної активності проявляється у таких категорій людей:

метеочутливі та метеозалежні;

люди з гіпертонією та іншими серцево-судинними захворюваннями;

ті, хто страждає на хронічні мігрені та порушення сну;

люди з психоемоційною нестабільністю;

пацієнти з хронічними захворюваннями нервової системи;

люди похилого віку та вагітні жінки.

Саме цим групам лікарі радять бути особливо уважними до сигналів власного організму в дні підвищеної активності.

Основні симптоми

Медики застерігають, що під час активних геомагнітних коливань можуть з’являтися такі симптоми:

сильний головний біль;

раптові напади мігрені;

загальна слабкість;

швидка втомлюваність;

порушення сну;

запаморочення та нудота;

стрибки артеріального тиску та біль у ділянці серця;

дратівливість і підвищена агресивність;

погіршення концентрації уваги;

загострення хронічних захворювань.

Якщо симптоми стають надто вираженими або не минають, фахівці радять звертатися до лікаря.

Чого не варто робити в ці дні

Щоб не посилювати навантаження на організм під час геомагнітного шторму, лікарі рекомендують уникати кількох речей. Передусім не варто зловживати кофеїном та алкоголем, адже вони додатково навантажують судини. Також бажано відмовитися від інтенсивних фізичних тренувань і дати організму більше часу на відновлення. Не рекомендується вступати у конфлікти, оскільки нервова система в цей період особливо вразлива. Крім того, людям із хронічними хворобами важливо не пропускати прийом призначених ліків і тримати їх під рукою.

Як полегшити стан: поради для метеозалежних

Поліпшити самопочуття в дні магнітних бур допоможуть прості, але ефективні рекомендації. Насамперед варто дотримуватися режиму сну та спати не менше 7–8 годин на добу. Важливо також пити достатньо чистої води, щоб підтримувати водний баланс. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та регулярне провітрювання приміщень. За відсутності протипоказань можна застосовувати контрастний душ, який допомагає судинам швидше адаптуватися до змін. Не менш важливе і збалансоване харчування — раціон із достатньою кількістю овочів, фруктів, зелені, вітамінів та мікроелементів допоможе організму легше пережити період підвищеної сонячної активності.

