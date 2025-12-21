Шукаєш фільми для створення ідеального святкового настрою? Тобі не потрібно переглядати безліч романтичних комедій! Преса України з посиланням на Люкс ФМ рекомендує звернути увагу на українські фільми, які дійсно передають атмосферу Різдва. Ці стрічки варто подивитися перед святами, щоб зарядитися святковим вайбом.

1. “Щедрик” (2020)

Ця історична драма розгортається під час Різдва і розповідає про долі чотирьох сімей (української, польської, німецької та єврейської) в Чернівцях на тлі Другої світової війни та після неї. Усі ці сім’ї об’єднує любов до музики, спільна мрія про мирне майбутнє та виконання легендарної колядки “Щедрик”. Фільм наповнений емоціями та історією, яка пробуджує дух Різдва.

2. “Мій дідусь — Дід Мороз” (2020)

Ця пригодницька комедія ідеально підійде для сімейного перегляду. Хлопчик Максим, переїхавши до Києва, дуже сумує за своїм рідним домом і вірить, що зможе знайти справжнього Діда Мороза в новому місті. Його пошуки призводять до розкриття сімейного секрету і допомагають йому повірити в себе та магію Нового року.

3. “Потяг у 31 грудня” (2025)

У цьому фільмі культовий поїзд Укрзалізниці вирушає в останній рейс перед списанням. 31 грудня він має дістатися Києва, після чого зникне з маршрутів. Провідник Микола Іванович планує попрощатися з професією та піти на заслужений відпочинок. Але на шляху поїзда відбуваються непередбачувані події, і зрозуміло, що Новий рік доведеться зустрічати прямо серед засніженого поля.

4. “Новорічна зміна” (2024)

Лейтенант Остап Мазур і капітан Юрій Коваленко повинні провести новорічну ніч на чергуванні, замість святкування. Остап закоханий у доньку Юрія, а майбутній тесть не може його терпіти. Але особисті конфлікти доведеться залишити на потім, адже на них чекають погоні, злочини та люди, яким потрібна негайна допомога.

5. “Дон Жуан із Жашкова” (2024)

Женя Горобчик — фотограф із Жашкова, улюбленець жінок і справжній майстер потрапляти в халепи. У пошуках роботи він знаходить нові почуття, хоча його особисте життя і без того складне: дружина, син, колишня дружина і нескінченні проблеми. Та доля готує йому несподіваний поворот і незвичайний рецепт щастя.

Ці фільми допоможуть створити атмосферу свята і чудово доповнять різдвяний настрій. Вибір українських стрічок для свят — це ідеальний спосіб провести час з родиною чи друзями, насолоджуючись гарним кінематографом та відчуваючи справжній дух Різдва.

