19 грудня 2025 року на Сумщині продовжуються планові відключення електроенергії. Ці стабілізаційні заходи є частиною енергозбереження та підтримки стабільності енергосистеми під час підвищеного навантаження. Графік відключень вказує на точні години, коли електрика буде відсутня, і допоможе мешканцям планувати свої справи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Сумиобленерго“.

Розклад відключень на Сумщині на 19 грудня 2025 року

1.1 : відключення з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00 (4 години на черзі).

1.2 : відключення з 02:00 до 02:00, з 04:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 00:00.

2.1 : відключення з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.

2.2 : відключення з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 00:00.

3.1 : відключення з 02:00 до 04:00, з 04:00 до 06:00, з 07:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00.

3.2 : відключення з 02:00 до 04:00, з 14:00 до 20:00, з 18:00 до 22:00.

4.1 : відключення з 00:00 до 04:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00.

4.2 : відключення з 02:00 до 04:00, з 10:00 до 16:00, з 16:00 до 22:00.

5.1 : відключення з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 18:00 до 22:00.

5.2 : відключення з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.

6.1 : відключення з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00.

: відключення з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00. 6.2: відключення з 02:00 до 06:00, з 14:00 до 18:00.

Як підготуватися до відключень?

Мешканцям Сумщини рекомендовано:

Підготувати резервні джерела світла, такі як ліхтарики або свічки. Наготувати запаси води та продуктів харчування на випадок довготривалих відключень. Слідкувати за оновленнями графіків через офіційні канали для отримання актуальної інформації. Перевірити зарядженість мобільних пристроїв та обов’язково мати резервні зарядні пристрої.

Цей графік допоможе жителям Сумщини зорієнтуватися в часі відключень та організувати своє повсякденне життя з урахуванням вимкнень електропостачання.

Раніше ми повідомляли, як вимикатимуть світло на Київщині 19 грудня 2025 року.