19 грудня 2025 року на Сумщині продовжуються планові відключення електроенергії. Ці стабілізаційні заходи є частиною енергозбереження та підтримки стабільності енергосистеми під час підвищеного навантаження. Графік відключень вказує на точні години, коли електрика буде відсутня, і допоможе мешканцям планувати свої справи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Сумиобленерго“.
Розклад відключень на Сумщині на 19 грудня 2025 року
- 1.1: відключення з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00 (4 години на черзі).
- 1.2: відключення з 02:00 до 02:00, з 04:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 00:00.
- 2.1: відключення з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.
- 2.2: відключення з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 00:00.
- 3.1: відключення з 02:00 до 04:00, з 04:00 до 06:00, з 07:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00.
- 3.2: відключення з 02:00 до 04:00, з 14:00 до 20:00, з 18:00 до 22:00.
- 4.1: відключення з 00:00 до 04:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00.
- 4.2: відключення з 02:00 до 04:00, з 10:00 до 16:00, з 16:00 до 22:00.
- 5.1: відключення з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 18:00 до 22:00.
- 5.2: відключення з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.
- 6.1: відключення з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00.
- 6.2: відключення з 02:00 до 06:00, з 14:00 до 18:00.
Як підготуватися до відключень?
Мешканцям Сумщини рекомендовано:
- Підготувати резервні джерела світла, такі як ліхтарики або свічки.
- Наготувати запаси води та продуктів харчування на випадок довготривалих відключень.
- Слідкувати за оновленнями графіків через офіційні канали для отримання актуальної інформації.
- Перевірити зарядженість мобільних пристроїв та обов’язково мати резервні зарядні пристрої.
Цей графік допоможе жителям Сумщини зорієнтуватися в часі відключень та організувати своє повсякденне життя з урахуванням вимкнень електропостачання.
