19 грудня 2025 року на території Київщини продовжуються стабілізаційні відключення електропостачання. Це частина планових заходів для забезпечення безпеки енергопостачання та попередження перевантаження мереж у періоди високого споживання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.
Розклад стабілізаційних відключень на Київщині на 19 грудня
- Черга 1.1: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30.
- Черга 1.2: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30.
- Черга 2.1: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 22:00.
- Черга 2.2: відключення з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 21:30.
- Черга 3.1: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30.
- Черга 3.2: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 16:00 до 20:00.
- Черга 4.1: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00.
- Черга 4.2: відключення з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.
- Черга 5.1: відключення з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00.
- Черга 5.2: відключення з 06:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00.
- Черга 6.1: відключення з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 20:00.
- Черга 6.2: відключення з 07:30 до 09:30, з 14:30 до 21:30.
Ці графіки застосовуються для стабілізації енергопостачання та зменшення навантаження на електричні мережі, а також для проведення ремонту чи технічного обслуговування інфраструктури. Відключення плануються в різних частинах Київщини, тому мешканцям слід готуватись до можливих перебоїв у подачі електрики, особливо в години пікового навантаження.
Рекомендації для мешканців Київщини
- Підготуйте резервне джерело світла (наприклад, ліхтарики або свічки).
- Забезпечте наявність води та їжі на випадок тривалого відключення.
- Перевірте зарядженість мобільних пристроїв, щоб залишатись на зв’язку.
- Слідкуйте за офіційними оновленнями від компанії DTEK через їхні канали комунікації.
Це дозволить мінімізувати незручності під час відключень і бути готовими до змін у графіку.
