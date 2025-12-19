19 грудня 2025 року на території Київщини продовжуються стабілізаційні відключення електропостачання. Це частина планових заходів для забезпечення безпеки енергопостачання та попередження перевантаження мереж у періоди високого споживання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Розклад стабілізаційних відключень на Київщині на 19 грудня

Черга 1.1 : відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30.

: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30. Черга 1.2 : відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30.

: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30. Черга 2.1 : відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 22:00.

: відключення з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 22:00. Черга 2.2 : відключення з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 21:30.

: відключення з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 21:30. Черга 3.1 : відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30.

: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30. Черга 3.2 : відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 16:00 до 20:00.

: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 16:00 до 20:00. Черга 4.1 : відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00.

: відключення з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00. Черга 4.2 : відключення з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00.

: відключення з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00. Черга 5.1 : відключення з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00.

: відключення з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00. Черга 5.2 : відключення з 06:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00.

: відключення з 06:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00. Черга 6.1 : відключення з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 20:00.

: відключення з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 20:00. Черга 6.2: відключення з 07:30 до 09:30, з 14:30 до 21:30.

Ці графіки застосовуються для стабілізації енергопостачання та зменшення навантаження на електричні мережі, а також для проведення ремонту чи технічного обслуговування інфраструктури. Відключення плануються в різних частинах Київщини, тому мешканцям слід готуватись до можливих перебоїв у подачі електрики, особливо в години пікового навантаження.

Рекомендації для мешканців Київщини

Підготуйте резервне джерело світла (наприклад, ліхтарики або свічки). Забезпечте наявність води та їжі на випадок тривалого відключення. Перевірте зарядженість мобільних пристроїв, щоб залишатись на зв’язку. Слідкуйте за офіційними оновленнями від компанії DTEK через їхні канали комунікації.

Це дозволить мінімізувати незручності під час відключень і бути готовими до змін у графіку.

