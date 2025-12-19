Різдво Христове – це час, коли вся родина збирається разом, щоб святкувати важливу подію. Проте поряд з радісними моментами, народні традиції та церковні канони встановлюють певні обмеження, щоб забезпечити благополуччя родини та уникнути неприємностей у майбутньому. Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає про головні заборони, які варто враховувати на Святвечір і Різдво, а також пояснює, чому важливо уникати господарських справ та що може вплинути на фінансовий успіх року.
Що не можна робити на Святвечір (24 грудня)
Святвечір — це особливий день, що має глибоке магічне значення. Вважається, що кожна дія в цей вечір впливає на наступний рік.
- Заборона на їжу до першої зірки. Одна з найвідоміших традицій цього дня полягає в тому, що до появи на небі Вифлеємської зірки, що символізує народження Христа, не можна їсти (окрім дітей та хворих). Тільки після того, як з’явиться перша зірка, дозволяється розпочати святкову вечерю.
- Не можна залишати дім. Вважається, що родина має бути разом у Святвечір. Якщо хтось покине дім цього вечора, він, згідно з повір’ям, буде весь рік блукати без прихистку та підтримки.
- Заборона на сварки та крик. Всі конфлікти та сварки, що виникли на Святвечір, можуть принести в дім негативну енергетику на весь наступний рік. Тому важливо зберігати мир і спокій у родині.
- Не можна запізнюватися на вечерю. Наші предки вірили, що той, хто запізниться до святкового столу, буде далеко від дому в моменти тяжких випробувань у майбутньому.
Суворі заборони на Різдво (25 грудня)
Різдво є святом, коли заборони стають ще більш суворими, і акцент з обмежень у їжі переміщується на заборони щодо різних справ і поведінки.
- Не можна працювати. Різдво — це день для повного відпочинку. У цей день не можна прибирати, прати, шити або займатися іншою господарською діяльністю. Вважається, що навіть шиття на Різдво може призвести до сліпоти у когось із рідних.
- Не можна виконувати хатні справи. Усі приготування, прибирання та організація святкової трапези повинні бути завершені до Різдва, адже сам день має бути присвячений святкуванню і відпочинку.
- Не можна купатися. Існує заборона на купання, зокрема приймати ванну чи ходити в лазню в Різдво, адже це може бути пов’язано з нечистими силами.
- Заборона на рукоділля. Вишивка, шиття та в’язання на Різдво не вітаються, адже вважається, що це може принести нещастя або зіпсувати святкову атмосферу.
- Не можна полювати або різати худобу. У день народження Спасителя не можна проливати кров тварин, адже це великий гріх, що може призвести до нещастя для мисливця або скотаря.
- Не можна носити чорний одяг. В Різдво рекомендується вдягати світлий, чистий або новий одяг. Чорний колір асоціюється з трауром, тому його носіння в день святкування не є доречним.
- Не можна купувати мотузки. Давня прикмета свідчить, що покупка мотузки на Різдво може принести в родину біду, зокрема смерть через повішення.
- Ворожіння. Хоча багато людей вважають різдвяний період ідеальним для ворожінь, церква категорично не схвалює такі практики, вважаючи їх гріховними.
- Стрижки та гоління. Різдво — це час для відпочинку і спокою, тому всі косметичні процедури, стрижки та гоління краще відкласти на інші дні.
Святвечір і Різдво — це не тільки час радості та святкування, але й період, коли варто дотримуватися певних традицій і заборон, щоб зберегти гармонію та благополуччя у родині. Дотримуючись цих заборон, ми не тільки вшановуємо традиції, але й намагаємося створити атмосферу миру та удачі для наступного року.
Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на зимові свята.