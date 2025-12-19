Різдво Христове – це час, коли вся родина збирається разом, щоб святкувати важливу подію. Проте поряд з радісними моментами, народні традиції та церковні канони встановлюють певні обмеження, щоб забезпечити благополуччя родини та уникнути неприємностей у майбутньому. Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає про головні заборони, які варто враховувати на Святвечір і Різдво, а також пояснює, чому важливо уникати господарських справ та що може вплинути на фінансовий успіх року.

Що не можна робити на Святвечір (24 грудня)

Святвечір — це особливий день, що має глибоке магічне значення. Вважається, що кожна дія в цей вечір впливає на наступний рік.

Заборона на їжу до першої зірки. Одна з найвідоміших традицій цього дня полягає в тому, що до появи на небі Вифлеємської зірки, що символізує народження Христа, не можна їсти (окрім дітей та хворих). Тільки після того, як з’явиться перша зірка, дозволяється розпочати святкову вечерю. Не можна залишати дім. Вважається, що родина має бути разом у Святвечір. Якщо хтось покине дім цього вечора, він, згідно з повір’ям, буде весь рік блукати без прихистку та підтримки. Заборона на сварки та крик. Всі конфлікти та сварки, що виникли на Святвечір, можуть принести в дім негативну енергетику на весь наступний рік. Тому важливо зберігати мир і спокій у родині. Не можна запізнюватися на вечерю. Наші предки вірили, що той, хто запізниться до святкового столу, буде далеко від дому в моменти тяжких випробувань у майбутньому.

Суворі заборони на Різдво (25 грудня)

Різдво є святом, коли заборони стають ще більш суворими, і акцент з обмежень у їжі переміщується на заборони щодо різних справ і поведінки.

Не можна працювати. Різдво — це день для повного відпочинку. У цей день не можна прибирати, прати, шити або займатися іншою господарською діяльністю. Вважається, що навіть шиття на Різдво може призвести до сліпоти у когось із рідних. Не можна виконувати хатні справи. Усі приготування, прибирання та організація святкової трапези повинні бути завершені до Різдва, адже сам день має бути присвячений святкуванню і відпочинку. Не можна купатися. Існує заборона на купання, зокрема приймати ванну чи ходити в лазню в Різдво, адже це може бути пов’язано з нечистими силами. Заборона на рукоділля. Вишивка, шиття та в’язання на Різдво не вітаються, адже вважається, що це може принести нещастя або зіпсувати святкову атмосферу. Не можна полювати або різати худобу. У день народження Спасителя не можна проливати кров тварин, адже це великий гріх, що може призвести до нещастя для мисливця або скотаря. Не можна носити чорний одяг. В Різдво рекомендується вдягати світлий, чистий або новий одяг. Чорний колір асоціюється з трауром, тому його носіння в день святкування не є доречним. Не можна купувати мотузки. Давня прикмета свідчить, що покупка мотузки на Різдво може принести в родину біду, зокрема смерть через повішення. Ворожіння. Хоча багато людей вважають різдвяний період ідеальним для ворожінь, церква категорично не схвалює такі практики, вважаючи їх гріховними. Стрижки та гоління. Різдво — це час для відпочинку і спокою, тому всі косметичні процедури, стрижки та гоління краще відкласти на інші дні.

Святвечір і Різдво — це не тільки час радості та святкування, але й період, коли варто дотримуватися певних традицій і заборон, щоб зберегти гармонію та благополуччя у родині. Дотримуючись цих заборон, ми не тільки вшановуємо традиції, але й намагаємося створити атмосферу миру та удачі для наступного року.

