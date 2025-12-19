Погода в Україні на вихідних (20-21 грудня) буде визначатися впливом антициклону, хоча пізніше можливе похолодання.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на публікацію метеоролога Наталки Діденко у Facebook.

Прогноз на вихідні 20-21 грудня

Згідно з прогнозами експерта, найближчим часом в Україні зберігатиметься стабільна “синоптична ситуація без різких змін”. Антициклон, що продовжить впливати на погоду, принесе хмарну та туманну погоду, однак без значних опадів.

У суботу, 20 грудня, і неділю, 21 грудня, очікується така температура:

по Україні середня температура буде від 0 до 4 градусів тепла;

на заході та півдні температура підніметься до 3-7 градусів вище нуля;

у Криму температура може досягти 9 градусів тепла.

У Києві, за прогнозами синоптиків, опадів також не передбачається. Погода буде прохолодною, але помірною — 1-3 градуси тепла.

Зимове сонцестояння: астрономічне значення та психологічний аспект

21 грудня — це день зимового сонцестояння, найкоротший день року, після якого починається поступовий перехід до весни. Хоча погодні умови цього дня не зазнають значних змін, цей момент важливий як з астрономічної, так і з психологічної точки зору.

“Цей день символізує початок руху до весни, хоча на перший погляд це може не бути помітно. Важливо знати, що саме 21 грудня ми впевнено можемо сказати: весна точно прийде”, — зазначила Діденко.

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко також поділилася прогнозом щодо майбутнього похолодання: за її словами, за народною прикметою “Сонце — на літо, зима — на мороз”, у період Різдва, а саме з 25 грудня, в Україні розпочнеться похолодання.

Синоптик зауважила, що точніші дані про характер похолодання і на скільки саме впаде температура будуть надані в подальших уточнених прогнозах.

“Поки що, радимо завершити всі роботи на вулиці, підготувати тепліший одяг і подумати про утеплення осель. Не варто переживати — похолодання взимку є нормальним явищем”, — підсумувала Наталка Діденко.

Раніше ми розповідали, що буде якщо пити ромашковий чай на ніч щодня.