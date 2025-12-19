Стримінгова платформа Prime Video анонсувала новий захоплюючий серіал «Молодий Шерлок», який розповість історію становлення легендарного детектива Шерлока Голмса. Цей проєкт, знятий Гаєм Річчі, занурить глядачів у світ ранніх пригод молодого генія дедукції до його знайомства з Бейкер-стріт. Про це повідомляє Преса України з посиланням на WomanEL.

Молодий Шерлок: дата виходу серіалу

Прем’єра всіх восьми епізодів серіалу «Молодий Шерлок» запланована на 4 березня 2026 року. Усі серії будуть доступні для перегляду одночасно, що дозволить глядачам насолоджуватися історією без перерви. Серіал буде доступний на платформі Prime Video.

Про що серіал?

«Молодий Шерлок» — це сучасне переосмислення класичної історії Шерлока Голмса. У серіалі показано, яким був Шерлок у свої молодші роки, коли він ще не став генієм дедукції, відомим у всьому світі. Однак, він уже відчуває, що його доля пов’язана з розслідуваннями та розгадуванням складних таємниць.

Основні події серіалу розгортаються у 1870-х роках, коли Шерлок лише починає свій шлях як детектив. Він потрапляє у справу про вбивство, яке може забрати у нього свободу. Це перше серйозне розслідування веде до викриття масштабної змови, яка кардинально змінює його життя. Ця справа стане вирішальним етапом для становлення великого детектива.

Серіал обіцяє показати внутрішні конфлікти молодого Голмса, його імпульсивність, рішучість і недосконалість — саме ці риси формують його особистість та майбутні навички в дедуктивному мистецтві.

Молодий Шерлок: хто в головних ролях?

Головну роль у серіалі виконує Гіро Файнс Тіффін, відомий за франшизою «After». У серіалі також знялися:

Донал Фінн (серіал «Колесо часу» ),

(серіал ), Зінь Цзенг (серіал «Проблема трьох тіл» ),

(серіал ), Джозеф Файнс (серіал «Розповідь служниці» ),

(серіал ), Наташа МакЕлхон (серіал «Гало» ),

(серіал ), Макс Айронс (серіал «Кондор» ),

(серіал ), Колін Ферт (фільм «Король говорить»).

Творці та продюсери

Гай Річчі, відомий своїм унікальним стилем, став режисером перших двох серій та одним із виконавчих продюсерів. Шоураннером і головним сценаристом серіалу став Метью Паркхілл. Серед продюсерів — Дхана Рівера Гілберт, Марк Рестегіні, Саймон Максвелл, Іван Аткінсон, Саймон Келтон, Колін Вілсон. Співвиконавчими продюсерами є Гаррієт Крілман та Стів Томпсон.

Молодий Шерлок: де дивитися?

Всі епізоди серіалу «Молодий Шерлок» будуть доступні на платформі Prime Video з 4 березня 2026 року. Підготовтесь до нових захоплюючих пригод і загадок разом з молодим, але вже досить розумним Шерлоком Голмсом.

