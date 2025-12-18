18 грудня 2025 року київське «Динамо» проведе свій заключний поєдинок у рамках основного раунду Ліги конференцій сезону 2024/25. Суперником українського клубу стане вірменський «Ноа». Цей матч стане важливим етапом у боротьбі за місце в плей-офф, адже київська команда вже не має шансів на вихід із групи. Де і коли дивитися – розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Шлях «Динамо» до останнього туру

Цей єврокубковий сезон став серйозним випробуванням для «Динамо». Клуб зазнав низки невдач: спочатку вони вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському «Пафосу», потім не змогли пробитися в плей-офф Ліги Європи через поразки від «Маккабі», а вже після цього втратили будь-які шанси на вихід із групи Ліги конференцій ще до завершення групового етапу.

У п’яти матчах групи Ліги конференцій «Динамо» зазнало чотирьох поразок, зокрема від «Омонії», «Крістал Пелас», «Самсунспора» та «Фіорентини». Єдиною яскравою подією стала розгромна перемога над боснійським клубом із рахунком 6:0.

Серія поразок та ігрові проблеми призвели до відставки Олександра Шовковського, а команду очолив Ігор Костюк, який був офіційно затверджений на посаді головного тренера. Попри поразку від «Фіорентини» в останньому турі, гра «Динамо» під керівництвом нового наставника виглядала більш мотивованою, хоча помилки в обороні та низька реалізація моментів завадили досягти результату.

Кадрові втрати «Динамо»

Перед матчем з «Ноа» тренерський штаб «Динамо» стикається з суттєвими кадровими втратами. Через травми не зможуть допомогти лідери середньої лінії та захисту: Володимир Бражко, Денис Попов та Віталій Буяльський. Окрім цього, відсутні Крістіан Біловар та Даніель Бленуце, а також дискваліфікація Тіаре, який пропустить матч через перебір жовтих карток.

Однак особлива увага прикута до Андрія Ярмоленка, який нещодавно відзначився забитим голом у матчі чемпіонату проти «Вереса». Це може бути його останній єврокубковий матч у професійній кар’єрі.

Що відомо про суперника

Вірменський «Ноа» — відносний новачок на великій європейській арені, проте команда вже привернула увагу вболівальників своїми виступами, зокрема грою проти «Челсі» минулого року.

Матч 6 туру Ліги конференцій стане першою офіційною зустріччю в історії «Динамо» та «Ноа», оскільки команди раніше не грали ані в єврокубках, ані в товариських матчах.

На відміну від «Динамо», вірменський клуб зберігає мотивацію і ще має шанс пройти до наступного етапу турніру. Перед виїздом до Любліна «Ноа» також стикається з кадровими втратами. Через травми не зможуть взяти участь у матчі кілька ключових гравців: воротар Тімоті Фаюлу, півзахисник Ібрагім Сангаре та форвард Гонсало Грегоріо.

Прогнози букмекерів на матч «Динамо» — «Ноа»

Букмекери ставлять фаворитом цього поєдинку київське «Динамо», незважаючи на його труднощі в єврокубках цього сезону. Прогнози на перемогу «Динамо» оцінюються коефіцієнтом 1.65, що свідчить про більшу ймовірність виграшу української команди. Водночас, шанси «Ноа» на перемогу оцінюються коефіцієнтом 5.50, що вказує на підвищений ризик для вірменського клубу, але можливість несподіванки в матчі залишається. Нічия також виглядає ймовірною, із коефіцієнтом 3.80.

Зважаючи на кадрові втрати та мотивацію обох команд, букмекерські компанії прогнозують досить емоційний і напружений матч. Очікується, що «Динамо» буде домінувати на полі, але не можна виключати і несподіваних результатів, враховуючи потужну гру «Ноа» на виїзді та їхню турнірну мотивацію.

Коли і де дивитися матч

Матч відбудеться в польському місті Люблін на «Люблін-Арені», і стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Гру можна буде дивитися на ОТТ-платформі за передплатою “Спорт” і в усіх MEGOPACK. Також матч буде доступний безкоштовно в прямому ефірі на телеканалі MEGOGO СПОРТ через T2 та в кабельних мережах.

