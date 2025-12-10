Вінгер лондонського “Челсі” та збірної України, Михайло Мудрик, знову опинився в центрі скандалу у Великій Британії. Цього разу футболіст отримав річну заборону на керування автомобілем через порушення дорожніх правил. Подробиці інциденту та покарання для українця розповідає Преса України, посилаючись на джерело Touchline.

За що покарали Мудрика цього разу

Михайло Мудрик був зупинений правоохоронцями під час поїздки на своєму BMW вартістю 140 тисяч фунтів стерлінгів. Причиною зупинки стали надмірно затемнені вікна та наявність іноземних номерів (українських). У Великій Британії для використання таких номерних знаків необхідний спеціальний дозвіл, який у Мудрика не був.

Крім того, під час перевірки виявилось, що футболіст перебував під дією заборони на водіння та не зміг надати необхідні документи щодо страховки, що також є порушенням.

Пояснення футболіста

У вересні минулого року Мудрик вже отримував шестимісячну заборону на керування транспортними засобами у Великій Британії. Футболіст пояснив, що змушений був сісти за кермо, оскільки терміново поспішав на тренування, а водія не було. Однак британські закони не передбачають винятків у таких ситуаціях, і будь-яке порушення карається відповідно до законодавства.

Рішення суду

За нові порушення Михайло Мудрик отримав наступні санкції від британського суду:

річна заборона на керування автомобілем,

обов’язок відпрацювати 60 годин громадських робіт,

штраф у розмірі 199 фунтів стерлінгів.

На фоні допінгового скандалу

Зазначимо, що Мудрик не грає за “Челсі” з грудня 2023 року, коли в його допінг-тесті була виявлена заборонена речовина — мельдоній. У червні цього року він потрапив під розслідування Футбольної асоціації Великої Британії за порушення антидопінгових правил.

Незважаючи на це, останнім часом з’явилися чутки про можливе повернення Мудрика на поле. Проте, за попередніми даними, він більше не виступатиме за “Челсі”.

Мудрик у Лондоні: статистика та контракт

Михайло Мудрик перейшов до “Челсі” з донецького “Шахтаря” в січні 2023 року за 70 млн євро, плюс ще 30 млн у вигляді бонусів. За майже два роки в команді він провів 73 матчі, забив 10 голів і зробив 8 асистів.

Контракт Мудрика з лондонським клубом діє до 30 червня 2031 року, що забезпечує йому стабільну перспективу в “Челсі”, якщо він зможе вирішити свої юридичні та спортивні питання.

