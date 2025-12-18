Геомагнітної обстановка 18-19 грудня 2025 року обіцяє бути відносно спокійною та стабільною. Очікується, що сильні магнітні бурі рівня G1 та вище не відбудуться. Однак, можливі незначні коливання, які можуть відчути метеозалежні люди, особи з хронічними захворюваннями, а також літні люди.

Преса України з посиланням на РБК-Україна надає детальний прогноз на найближчі дні та нагадує про прості поради, які допоможуть мінімізувати вплив сонячної активності.

Прогноз магнітних бур на 18-19 грудня

Згідно з даними космічних центрів, 18-19 грудня не очікується значних спалахів на Сонці, які могли б викликати сильні магнітні бурі. Активність буде залишатися на низькому рівні.

18 грудня, четвер — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.

— слабка магнітна буря, рівень Кр-3. 19 грудня, п’ятниця — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.

Після цього, з 21 по 26 грудня, вчені прогнозують більш потужну магнітну бурю рівня Кр-5 (G1), яка триватиме протягом кількох днів.

Що таке магнітна буря?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потік заряджених частинок, викинутих Сонцем під час спалахів. Інтенсивність таких бур вимірюється за шкалою Kp-індексу:

Kp 2-4 — мінімальна та помірна активність, може спричиняти легкий дискомфорт.

Kp 5-7 і вище — сильні збурення, що можуть впливати на техніку і самопочуття.

Як це впливає на техніку?

При сильних магнітних бурях можливі наступні проблеми:

Перебої в роботі GPS та супутникових систем.

Збої в роботі радіозв’язку та комунікаційних ліній.

Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Навіть мінімальні коливання (Kp-2) можуть спричинити у метеозалежних людей такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Втома

Сонливість

Перепади настрою

Дратівливість

Зниження концентрації та уваги

Загострення хронічних захворювань

Хто в групі ризику?

Навіть слабкі магнітні збурення можуть відчути:

Люди з серцево-судинними захворюваннями

Пацієнти з гіпертонією

Метеочутливі та метеозалежні люди

Люди похилого віку

Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами

Як захистити організм?

Лікарі рекомендують людям, які схильні до впливу магнітних бур, дотримуватись простих профілактичних заходів:

Дотримуватися режиму сну та харчування (сон не менше 7 годин).

Уникати стресу та перевантажень.

Щодня виходити на прогулянку на свіжому повітрі.

Провітрювати приміщення.

Пити достатньо води.

Виділяти час для відпочинку.

Займатися помірною фізичною активністю.

Обмежити споживання кави, енергетичних напоїв, жирної їжі та алкоголю.

Людям із хронічними хворобами мати під рукою необхідні ліки.

Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.

Ці прості заходи допоможуть мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття та здоров’я.

Раніше ми розповідали про найкориснішу вечерю для здоров’я кишечника.