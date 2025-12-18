Геомагнітної обстановка 18-19 грудня 2025 року обіцяє бути відносно спокійною та стабільною. Очікується, що сильні магнітні бурі рівня G1 та вище не відбудуться. Однак, можливі незначні коливання, які можуть відчути метеозалежні люди, особи з хронічними захворюваннями, а також літні люди.
Преса України з посиланням на РБК-Україна надає детальний прогноз на найближчі дні та нагадує про прості поради, які допоможуть мінімізувати вплив сонячної активності.
Прогноз магнітних бур на 18-19 грудня
Згідно з даними космічних центрів, 18-19 грудня не очікується значних спалахів на Сонці, які могли б викликати сильні магнітні бурі. Активність буде залишатися на низькому рівні.
- 18 грудня, четвер — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.
- 19 грудня, п’ятниця — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.
Після цього, з 21 по 26 грудня, вчені прогнозують більш потужну магнітну бурю рівня Кр-5 (G1), яка триватиме протягом кількох днів.
Що таке магнітна буря?
Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потік заряджених частинок, викинутих Сонцем під час спалахів. Інтенсивність таких бур вимірюється за шкалою Kp-індексу:
- Kp 2-4 — мінімальна та помірна активність, може спричиняти легкий дискомфорт.
- Kp 5-7 і вище — сильні збурення, що можуть впливати на техніку і самопочуття.
Як це впливає на техніку?
При сильних магнітних бурях можливі наступні проблеми:
- Перебої в роботі GPS та супутникових систем.
- Збої в роботі радіозв’язку та комунікаційних ліній.
- Коливання напруги в енергомережах.
Як магнітні бурі впливають на людей?
Навіть мінімальні коливання (Kp-2) можуть спричинити у метеозалежних людей такі симптоми:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Втома
- Сонливість
- Перепади настрою
- Дратівливість
- Зниження концентрації та уваги
- Загострення хронічних захворювань
Хто в групі ризику?
Навіть слабкі магнітні збурення можуть відчути:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями
- Пацієнти з гіпертонією
- Метеочутливі та метеозалежні люди
- Люди похилого віку
- Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами
Як захистити організм?
Лікарі рекомендують людям, які схильні до впливу магнітних бур, дотримуватись простих профілактичних заходів:
- Дотримуватися режиму сну та харчування (сон не менше 7 годин).
- Уникати стресу та перевантажень.
- Щодня виходити на прогулянку на свіжому повітрі.
- Провітрювати приміщення.
- Пити достатньо води.
- Виділяти час для відпочинку.
- Займатися помірною фізичною активністю.
- Обмежити споживання кави, енергетичних напоїв, жирної їжі та алкоголю.
- Людям із хронічними хворобами мати під рукою необхідні ліки.
- Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.
Ці прості заходи допоможуть мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття та здоров’я.
