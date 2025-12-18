Close Menu
Геомагнітна активність 18-19 грудня: як магнітні бурі впливають на техніку та здоров’я

Геомагнітної обстановка 18-19 грудня 2025 року обіцяє бути відносно спокійною та стабільною.
Дяченко Олена  Оновлено: Здоров'я Коментарів немає2 хвилин читання
Геомагнітної обстановка 18-19 грудня 2025 року обіцяє бути відносно спокійною та стабільною. Очікується, що сильні магнітні бурі рівня G1 та вище не відбудуться. Однак, можливі незначні коливання, які можуть відчути метеозалежні люди, особи з хронічними захворюваннями, а також літні люди.

Преса України з посиланням на РБК-Україна надає детальний прогноз на найближчі дні та нагадує про прості поради, які допоможуть мінімізувати вплив сонячної активності.

Прогноз магнітних бур на 18-19 грудня

Згідно з даними космічних центрів, 18-19 грудня не очікується значних спалахів на Сонці, які могли б викликати сильні магнітні бурі. Активність буде залишатися на низькому рівні.

  • 18 грудня, четвер — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.
  • 19 грудня, п’ятниця — слабка магнітна буря, рівень Кр-3.

Після цього, з 21 по 26 грудня, вчені прогнозують більш потужну магнітну бурю рівня Кр-5 (G1), яка триватиме протягом кількох днів.

Що таке магнітна буря?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потік заряджених частинок, викинутих Сонцем під час спалахів. Інтенсивність таких бур вимірюється за шкалою Kp-індексу:

  • Kp 2-4 — мінімальна та помірна активність, може спричиняти легкий дискомфорт.
  • Kp 5-7 і вище — сильні збурення, що можуть впливати на техніку і самопочуття.

Як це впливає на техніку?

При сильних магнітних бурях можливі наступні проблеми:

  • Перебої в роботі GPS та супутникових систем.
  • Збої в роботі радіозв’язку та комунікаційних ліній.
  • Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Навіть мінімальні коливання (Kp-2) можуть спричинити у метеозалежних людей такі симптоми:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Втома
  • Сонливість
  • Перепади настрою
  • Дратівливість
  • Зниження концентрації та уваги
  • Загострення хронічних захворювань

Хто в групі ризику?

Навіть слабкі магнітні збурення можуть відчути:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями
  • Пацієнти з гіпертонією
  • Метеочутливі та метеозалежні люди
  • Люди похилого віку
  • Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами

Як захистити організм?

Лікарі рекомендують людям, які схильні до впливу магнітних бур, дотримуватись простих профілактичних заходів:

  • Дотримуватися режиму сну та харчування (сон не менше 7 годин).
  • Уникати стресу та перевантажень.
  • Щодня виходити на прогулянку на свіжому повітрі.
  • Провітрювати приміщення.
  • Пити достатньо води.
  • Виділяти час для відпочинку.
  • Займатися помірною фізичною активністю.
  • Обмежити споживання кави, енергетичних напоїв, жирної їжі та алкоголю.
  • Людям із хронічними хворобами мати під рукою необхідні ліки.
  • Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.

Ці прості заходи допоможуть мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття та здоров’я.

