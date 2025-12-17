21 січня 2026 року в Полтаві відбудеться незабутній концерт Юрія Великого — одного з найвідоміших коміків України, майстра пародій і народного гумору! Якщо ви хочете отримати дозу хорошого настрою, гарного сміху та відпочити від повсякденних турбот, цей виступ обов’язково варто відвідати, пише Преса України.

Коли і де

Дата: 21 січня 2026 року

Час: 18:00

18:00 Місце: Полтавська обласна філармонія, вул. Гоголя, 10, Полтава

Хто такий Юрій Великий

Юрій Великий — це комік, який не просто смішить, а й розкриває актуальні теми нашого життя, політики та відносин у своєму неповторному стилі. Його виступи — це не просто жарти, це справжня арт-терапія, яка допомагає відпочити, розслабитися та сміятися від душі. Ви побачите нові пародії, а також гумор на актуальні теми, які зачеплять кожного.

На цьому концерті сльози будуть текти не від смутку, а від сміху! Якщо ви хочете провести час у компанії справжнього майстра гумору, це подія для вас.

Квитки на концерт Юрія Великого:

Ціна квитків: від 150 до 500 грн (залежно від місця)

Квитки можна придбати на офіційному сайті Полтавської обласної філармонії, а також у касах філармонії безпосередньо перед подією. Також квитки доступні на онлайн-платформах таких як Concert.ua, Kontramarka, Karabas, Internet-Bilet.ua.

Не втратьте шанс провести чудовий вечір у компанії Юрія Великого, отримавши неймовірний заряд енергії та гумору!

