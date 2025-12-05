26 та 27 грудня 2025 року у Центрі культури і мистецтв КПІ відбудеться чудовий дитячий мюзикл “Різдвяна казка”, який подарує незабутні миті радості та казкової атмосфери для малечі та дорослих, пише Преса України.

Про спектакль

“Різдвяна казка” — український мюзикл, створений за мотивами відомого твору Чарльза Дікенса. Це історія про старого скнару, який переглядає своє ставлення до життя та людей, вчиться відкриватися для добра та щедрості, і, зрештою, змінює своє життя на краще. Така жахлива несправедливість до інших перетворюється на світло й добросердя — класична новорічна тематика, яка надихає і дорослих, і дітей.

Музика та атмосфера

Мюзикл буде супроводжуватися чудовим виконанням хору “Хрещатик”, оркестру “Christmas Orchestra” та неймовірних солістів. Вони створять ту саму атмосферу, яка занурить глядачів у справжню різдвяну казку, сповнену чарівності та магії свята.

Команда творців

Автор музики : Андрій Бондаренко

: Андрій Бондаренко Автор лібрето : Олена О’Лір (Бросаліна)

: Олена О’Лір (Бросаліна) Режисер-постановник: Віталій Пальчиков

Де і за скільки купити квитки на «Різдвяну казку»

Квитки на мюзикл «Різдвяна казка», що відбудеться 26 та 27 грудня 2025 року у Центрі культури і мистецтв КПІ (Київ), можна придбати онлайн або у касах. Ось кілька популярних сайтів, де можна купити квитки на цей спектакль:

Ціни на квитки на подібні вистави в Києві зазвичай стартують від ~200–300 грн.

Рекомендується купувати квитки завчасно, особливо якщо плануєте відвідати зі всією родиною: передноворічний ажіотаж на дитячі шоу у столиці дуже великий.

Не пропустіть можливість подарувати дітям справжнє святкове диво!

