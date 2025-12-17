Ханука — важливе свято в юдейській традиції, яке святкують євреї по всьому світу. Воно отримало ще одну назву — Свято вогнів, адже відображає перемогу світла над темрявою, а також символізує перемогу добра над злом. Про це розповідає Преса України з посиланням на 24 канал.
Це свято вшановує подію очищення Єрусалимського храму після того, як греко-сирійські війська були вигнані з Храмової гори. Протягом восьми днів та ночей євреї запалюють свічки на менорі, кожного дня додаючи по одній свічці. Свято дарує можливість звернутися до світла в серці та подякувати за силу, надію і любов, що об’єднують людей.
Святкування Хануки у 2025 році розпочнеться з заходом сонця 14 грудня і завершиться з настанням темряви 22 грудня.
Теплі привітання з Ханукою
З Ханукою! Бажаємо вам, щоб це свято принесе не лише світло, але й віру у власні сили, надію на краще майбутнє та безмежну любов. Нехай кожен вечір буде сповнений гармонії, радості та затишку, а смачні латкес і дружня атмосфера зроблять святкування ще більш теплим і незабутнім.
* * *
Запалюючи свічки на менорі, пам’ятайте: кожен вогник символізує ваші досягнення, мрії та силу йти вперед. Нехай ці дні принесуть мир у душу і затишок у серце, а любов та підтримка близьких дарують незабутні моменти радості. Живіть яскраво, дивуйтеся, мрійте — це ваша Ханука!
* * *
Ханука — це справжнє світло в темряві. Нехай у вашому житті завжди буде більше яскравих і світлих днів, а важкі часи лише допоможуть вам стати сильнішими. Нехай радість від дрібниць та надія на краще ніколи не залишають вас. Смачного ханукійського частування і теплих обіймів від близьких!
* * *
З Ханукою! Бажаємо вам, щоб це свято не тільки приносило світло, але й наповнювало серце вірою, надією і теплом. Нехай вечори з родиною, смачні латкес і щирі усмішки стануть незабутніми моментами цього чудового свята.
* * *
Бажаю веселого святкування Хануки! Нехай запалені свічки розвіють темряву смутку, а ваше життя наповниться справжнім щастям та світлою любов’ю. Нехай шлях буде ясним, а всі труднощі залишаться позаду. Вірте у себе і рухайтеся вперед, до світла добра і удачі.
* * *
Нехай Ханука принесе в ваше життя не тільки світло, але й мудрість у кожному кроці, мир у душі, та любов у серці. Бажаємо, щоб запалені свічки на менорі завжди нагадували вам про важливість добра і тепла, яке ви даруєте навколишньому світу. Нехай цей період наповнить ваш дім гармонією, радістю і здоров’ям, а родина буде завжди поряд.
* * *
З Ханукою! Бажаємо, щоб у ці святкові дні в вашому житті завжди панували світло та любов. Хай ця Ханука буде часом, коли ви зможете не лише насолоджуватися святом, але й знаходити сили для нових досягнень. Нехай кожен день приносить вам радість, а серце буде переповнене вірою і надією на краще майбутнє.
* * *
Ханука — це свято надії і відновлення. Нехай цей час приносить вам нові можливості, відкриття і мир у серці. Бажаємо, щоб ваша душа була такою ж яскравою, як свічки на менорі, і щоб кожен день дарував вам миті щастя, гармонії та любові. Будьте щасливі, здорові та благословенні на вашому шляху.
Короткі смс-привітання
- З Ханукою! Нехай це свято принесе тобі мир, радість і теплоту в серце!
- Бажаю світла в душі та яскравих митей у ці святкові дні! Ханука мубарак!
- Запалюємо свічки — запалюємо надію і любов! З Ханукою!
- Нехай кожна свічка на менорі приносить тобі гармонію, удачу та радість!
- Ханука — це час для родинних свят і радості. Бажаю тепла і щастя!
- Нехай Ханука принесе у твоєму житті більше світлих днів і теплих обіймів!
- Бажаю чудових свят та багато щасливих миттєвостей! З Ханукою!
- З Ханукою! Нехай це свято буде сповнене теплом, любов’ю та радістю!
- Запалюй свічки і нехай цей час принесе найкраще в твоєму житті!
- Нехай ця Ханука подарує тобі мир у серці та яскраві миті з рідними!
Привітання з Ханукою у віршах
Свято Хануки приходить,
Свічки в домі запали,
Зло, образи, невдачі
Ти з серця відпусти.
Тіні вже немає місця,
Бо горить благий вогонь,
Хай завжди з тобою будуть
Світ, достаток і любов.
* * *
Вогні святі Хануки спалахнули,
Велике свято на порозі,
Бажаю, щоб мрії твої справдилися,
Щоб горе не траплялося в дорозі.
Ще тобі від серця благодаті,
Здоров’я та добра твоєму дому.
* * *
З Ханукою вас вітаю
І бажаю бід не знати,
Нехай свічки, як символ щастя,
Будуть вісім днів горіти.
Нехай тільки добро прибуде,
Віра сили вам дає,
Нехай здійсняться всі бажання,
Свято хороше настає!
* * *
Свято Хануки прийшло,
Тепло й щастя принесло.
Хай гармонія панує,
Вогник радості дарує.
Диво світла хай горить,
Дім любов’ю хай блищить.
Щирі мрії оживають,
Чудеса нехай тривають!
* * *
Бажаю в серці радісного стуку
Багато світла, сонця і тепла!
Бажаю від душі, щоб Ханука
Тобі велике щастя принесла!
* * *
Вас із Ханукою я вітаю,
Бажаю щастя і добра,
Вогонь свічок нехай зігріє,
Запалить іскорку тепла.
Бажаю миру у вашому домі,
Здоров’я, щастя і добра,
Нехай серце повниться любов’ю
І в свято пісню заспіває!
