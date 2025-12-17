Close Menu
Середа, 17 Грудня

Ханука — важливе свято в юдейській традиції, яке святкують євреї по всьому світу.
Ханука — важливе свято в юдейській традиції, яке святкують євреї по всьому світу. Воно отримало ще одну назву — Свято вогнів, адже відображає перемогу світла над темрявою, а також символізує перемогу добра над злом. Про це розповідає Преса України з посиланням на 24 канал.

Це свято вшановує подію очищення Єрусалимського храму після того, як греко-сирійські війська були вигнані з Храмової гори. Протягом восьми днів та ночей євреї запалюють свічки на менорі, кожного дня додаючи по одній свічці. Свято дарує можливість звернутися до світла в серці та подякувати за силу, надію і любов, що об’єднують людей.

Святкування Хануки у 2025 році розпочнеться з заходом сонця 14 грудня і завершиться з настанням темряви 22 грудня.

Теплі привітання з Ханукою

З Ханукою! Бажаємо вам, щоб це свято принесе не лише світло, але й віру у власні сили, надію на краще майбутнє та безмежну любов. Нехай кожен вечір буде сповнений гармонії, радості та затишку, а смачні латкес і дружня атмосфера зроблять святкування ще більш теплим і незабутнім.

* * *

Запалюючи свічки на менорі, пам’ятайте: кожен вогник символізує ваші досягнення, мрії та силу йти вперед. Нехай ці дні принесуть мир у душу і затишок у серце, а любов та підтримка близьких дарують незабутні моменти радості. Живіть яскраво, дивуйтеся, мрійте — це ваша Ханука!

* * *

Ханука — це справжнє світло в темряві. Нехай у вашому житті завжди буде більше яскравих і світлих днів, а важкі часи лише допоможуть вам стати сильнішими. Нехай радість від дрібниць та надія на краще ніколи не залишають вас. Смачного ханукійського частування і теплих обіймів від близьких!

* * *

З Ханукою! Бажаємо вам, щоб це свято не тільки приносило світло, але й наповнювало серце вірою, надією і теплом. Нехай вечори з родиною, смачні латкес і щирі усмішки стануть незабутніми моментами цього чудового свята.

* * *

Бажаю веселого святкування Хануки! Нехай запалені свічки розвіють темряву смутку, а ваше життя наповниться справжнім щастям та світлою любов’ю. Нехай шлях буде ясним, а всі труднощі залишаться позаду. Вірте у себе і рухайтеся вперед, до світла добра і удачі.

* * *

Нехай Ханука принесе в ваше життя не тільки світло, але й мудрість у кожному кроці, мир у душі, та любов у серці. Бажаємо, щоб запалені свічки на менорі завжди нагадували вам про важливість добра і тепла, яке ви даруєте навколишньому світу. Нехай цей період наповнить ваш дім гармонією, радістю і здоров’ям, а родина буде завжди поряд.

* * *

З Ханукою! Бажаємо, щоб у ці святкові дні в вашому житті завжди панували світло та любов. Хай ця Ханука буде часом, коли ви зможете не лише насолоджуватися святом, але й знаходити сили для нових досягнень. Нехай кожен день приносить вам радість, а серце буде переповнене вірою і надією на краще майбутнє.

* * *

Ханука — це свято надії і відновлення. Нехай цей час приносить вам нові можливості, відкриття і мир у серці. Бажаємо, щоб ваша душа була такою ж яскравою, як свічки на менорі, і щоб кожен день дарував вам миті щастя, гармонії та любові. Будьте щасливі, здорові та благословенні на вашому шляху.

Короткі смс-привітання

  • З Ханукою! Нехай це свято принесе тобі мир, радість і теплоту в серце!
  • Бажаю світла в душі та яскравих митей у ці святкові дні! Ханука мубарак!
  • Запалюємо свічки — запалюємо надію і любов! З Ханукою!
  • Нехай кожна свічка на менорі приносить тобі гармонію, удачу та радість!
  • Ханука — це час для родинних свят і радості. Бажаю тепла і щастя!
  • Нехай Ханука принесе у твоєму житті більше світлих днів і теплих обіймів!
  • Бажаю чудових свят та багато щасливих миттєвостей! З Ханукою!
  • З Ханукою! Нехай це свято буде сповнене теплом, любов’ю та радістю!
  • Запалюй свічки і нехай цей час принесе найкраще в твоєму житті!
  • Нехай ця Ханука подарує тобі мир у серці та яскраві миті з рідними!

Привітання з Ханукою у віршах

Свято Хануки приходить,
Свічки в домі запали,
Зло, образи, невдачі
Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,
Бо горить благий вогонь,
Хай завжди з тобою будуть
Світ, достаток і любов.

* * *

Вогні святі Хануки спалахнули,
Велике свято на порозі,
Бажаю, щоб мрії твої справдилися,
Щоб горе не траплялося в дорозі.
Ще тобі від серця благодаті,
Здоров’я та добра твоєму дому.

* * *

З Ханукою вас вітаю
І бажаю бід не знати,
Нехай свічки, як символ щастя,
Будуть вісім днів горіти.

Нехай тільки добро прибуде,
Віра сили вам дає,
Нехай здійсняться всі бажання,
Свято хороше настає!

* * *

Свято Хануки прийшло,
Тепло й щастя принесло.
Хай гармонія панує,
Вогник радості дарує.

Диво світла хай горить,
Дім любов’ю хай блищить.
Щирі мрії оживають,
Чудеса нехай тривають!

* * *

Бажаю в серці радісного стуку
Багато світла, сонця і тепла!
Бажаю від душі, щоб Ханука
Тобі велике щастя принесла!

* * *

Вас із Ханукою я вітаю,
Бажаю щастя і добра,
Вогонь свічок нехай зігріє,
Запалить іскорку тепла.

Бажаю миру у вашому домі,
Здоров’я, щастя і добра,
Нехай серце повниться любов’ю
І в свято пісню заспіває!

Раніше ми розповідали, що їдять на Хануку 2025.

