У Києві на передноворічних майданчиках найчастіше можна побачити хвойні дерева з-за кордону, а також українські сосни, які переважно привозять із Волині. Значно рідше трапляються смереки або ялинки з Прикарпаття, хоча попит на них теж є. Розкид цін у столиці помітний: найдешевші варіанти стартують приблизно від 450 гривень, а вартість великих імпортних дерев може сягати 7 тисяч. На ціну впливають порода, висота, густота крони та країна походження, тому однакових пропозицій майже не буває. Продавці кажуть, що зараз покупці здебільшого придивляються, а активні покупки очікують ближче до свят. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Скільки коштують хвойні дерева в різних районах Києва

На Житньому ринку асортимент досить різноманітний, і тут можна знайти як імпортні дерева, так і українські варіанти. Німецькі ялинки пропонують у діапазоні приблизно від 2 до 5 тисяч гривень, залежно від розміру та “пишності”. Ялинки, привезені з Прикарпаття, зазвичай коштують від 1,5 до 3 тисяч гривень, а смереки з того ж регіону продають у межах від 650 до 3 тисяч гривень. Окремо зустрічаються сосни з Київщини, які оцінюють орієнтовно від 500 до 2 тисяч гривень, залежно від висоти. Для тих, хто шукає бюджетні рішення або декор, пропонують плетені ялинки — їхня ціна коливається приблизно від 200 до 800 гривень і залежить від розміру композиції.

На Дорогожичах акцент роблять на данських ялинках, які вважаються одними з найпопулярніших серед покупців, що хочуть “ідеальну” форму. За словами продавців, вартість дерева висотою близько одного метра стартує від 1,5 тисячі гривень. Якщо ж потрібна велика ялинка, наприклад до трьох метрів, ціна може підніматися до 7 тисяч гривень, і це наразі один із верхніх цінових рівнів на столичному ринку. Паралельно тут продають і українські сосни з Волині, і їхня середня вартість залежить від габаритів. Найчастіше такі сосни оцінюють у межах 700–2000гривень, що робить їх більш доступною альтернативою імпортним ялинкам.

На Нивках також переважають хвойні дерева з Волині, тож покупцям пропонують переважно сосни та смереки. Сосни тут можна знайти за середніми цінами приблизно 450–850 гривень, що виглядає одним із найбюджетніших варіантів по місту. Смереки коштують дорожче, і ціни стартують орієнтовно від 550 гривень, а далі зростають залежно від висоти та густоти. Є і плетені ялинки, які частіше беруть для невеликих приміщень або як додатковий декор. Їхня вартість на цій локації зазвичай тримається в межах 200–400 гривень, що підходить тим, хто хоче мінімальні витрати без втрати святкового настрою.

Які варіанти пропонують продавці на ярмарках

Покупцям у Києві пропонують одразу кілька основних типів новорічних дерев, і кожен має свою цільову аудиторію. Одні обирають імпортні ялинки через симетрію та густі гілки, інші віддають перевагу українським соснам, бо вони доступніші за ціною та часто мають приємний хвойний аромат.

Окремим напрямком стали плетені дерева та композиції, які зручні в транспортуванні і не потребують багато місця. Перед вибором продавці радять оцінити не лише висоту, а й ширину крони, адже інколи “метрове” дерево візуально займає більше простору, ніж очікує покупець. Також важливо врахувати, де буде стояти дерево, щоб гілки не заважали проходу і не торкалися батарей, які можуть пришвидшити висихання.

Перед купівлею варто уточнювати свіжість дерева, умови зберігання на майданчику та бажано одразу продумати підставку. Продавці інколи можуть підрізати стовбур, щоб дерево рівніше стало у тримач, але це краще робити перед самим встановленням. Також доречно запитати, як дерево транспортували, адже довга дорога без належного захисту може вплинути на стан голок. Усе це прямо відображається на тому, як довго ялинка чи сосна залишатиметься “живою” у приміщенні. Саме тому дві на вигляд схожі ялинки можуть суттєво відрізнятися за ціною.

Чому на ринках майже не видно українських ялинок

На київських ярмарках нині переважають іноземні ялинки та українські сосни, і продавці пояснюють це не лише поставками, а й запитами покупців. За їхніми словами, українські ялинки часто виглядають “рідкішими”, мають менш рівну форму і не завжди відповідають очікуванням тих, хто хоче ідеально симетричне дерево. Також зазначають, що такі дерева можуть швидше обсипатися, через що люди неохоче ризикують купівлею, особливо якщо планують ставити ялинку завчасно. Імпортні дерева, навпаки, цінують за прогнозовану якість та акуратний вигляд, тому їх беруть навіть попри вищу ціну. Через це продавці намагаються завозити закордонні ялинки невеликими партіями, аби “точно все продати” і не залишитися з непроданим товаром.

Водночас українські ялинки нерідко знаходять інше застосування, і частину з них спрямовують на декоративні рішення.

