У Полтавській області 15 грудня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною називають дефіцит потужності в енергосистемі, який виник через наслідки російських обстрілів та пошкодження енергоінфраструктури. У таких умовах оператори змушені тимчасово обмежувати споживання, щоб зберігати баланс у мережі та уникати аварійних відключень.

Жителям регіону радять заздалегідь підготуватися до можливих перерв у електропостачанні, зарядити гаджети та спланувати побутові справи з урахуванням графіка. Обмеження можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі протягом доби.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт «Полтаваобленерго». У компанії оприлюднили, в якому обсязі застосовуватимуться черги протягом доби, а також нагадали, що точний час відключення залежить від черги та підгрупи.

Загальний обсяг застосування черг на 15 грудня

з 00:00 по 08:00 запроваджений в обсязі 2.5 черги;

з 08:00 по 10:00 запроваджений в обсязі 3 черги;

з 10:00 по 18:00 запроваджений в обсязі 3.5 черги;

з 18:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 3 черги;

з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 2.5 черги.

Споживачам нагадують про важливість ощадливого використання електроенергії, особливо в пікові години, щоб зменшити потребу в жорсткіших обмеженнях. Найкраще уникати одночасного ввімкнення потужних приладів, коли світло з’являється після знеструмлення.

Графік відключення електроенергії по чергах

1 черга, 1 підгрупа: 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–20:30, 23:00–00:00;

1 черга, 2 підгрупа: 00:00–01:30, 05:30–09:00, 11:30–15:30, 17:30–21:00, 23:30–00:00;

2 черга, 1 підгрупа: 00:00–02:00, 06:00–09:30, 12:00–16:00, 18:00–21:30;

2 черга, 2 підгрупа: 00:00–02:30, 06:30–10:00, 12:30–16:30, 18:30–22:30;

3 черга, 1 підгрупа: 00:00–03:30, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:30;

3 черга, 2 підгрупа: 00:30–04:30, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30;

4 черга, 1 підгрупа: 01:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00;

4 черга, 2 підгрупа: 01:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30;

5 черга, 1 підгрупа: 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–18:30, 21:00–00:00;

5 черга, 2 підгрупа: 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:00, 21:30–00:00;

6 черга, 1 підгрупа: 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–19:30, 22:00–00:00;

6 черга, 2 підгрупа: 00:00–00:30, 04:30–07:30, 10:30–14:30, 16:30–20:00, 22:30–00:00

Енергетики нагадують, що графіки погодинних відключень застосовують для стабілізації роботи мережі та рівномірного розподілу обмежень між різними районами. Якщо ситуація в енергосистемі погіршиться або, навпаки, з’явиться додаткова потужність, розклад можуть оперативно змінювати.

Тому жителям Полтавської області радять регулярно перевіряти офіційні повідомлення «Полтаваобленерго», аби мати актуальну інформацію на конкретний час. Також варто пам’ятати, що в окремих випадках можливі короткі технічні перерви під час перемикань або відновлення подачі електроенергії. У разі тривалої відсутності світла поза графіком споживачам рекомендують звертатися до енергокомпанії через доступні канали зв’язку.

