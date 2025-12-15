Close Menu
П'ятниця, 19 Грудня

Сьогодні, 15 грудня, у Запоріжжі та по всій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
У Запоріжжі 15 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії: повний графік

Сьогодні, 15 грудня, у Запоріжжі та по всій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і підприємств та промислових об’єктів, тож жителям і бізнесу радять завчасно спланувати використання електроприладів упродовж доби.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ «Запоріжжяобленерго». У компанії уточнили, що наведені часові проміжки подані з урахуванням 30 хвилин на перемикання, тому фактичний час знеструмлення може зміщуватися в межах цього інтервалу залежно від оперативної ситуації в мережі.

Графік відсутності електропостачання в Запоріжжі на 15 грудня 2025 (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
    3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
    5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
    6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

У «Запоріжжяобленерго» також нагадали, що відключення застосовуються за чергами та підчергами. Перевірити, до якої саме черги належить конкретна адреса, а також переглянути перелік вулиць і будинків, які знеструмлюватимуться поетапно, можна на офіційному сайті обленерго або за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що РФ видають “ліцензії” на грабіж українських надр у Запоріжжі.

