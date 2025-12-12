12 грудня на Дніпропетровщині, як і в більшості областей України, діятимуть обмеження на споживання електроенергії. За інформацією «Укренерго», графіки застосовуватимуть протягом усієї доби. При цьому час вимкнень і їхні обсяги можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та навантаження на мережі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Енергетики наголошують, що розклад оновлюється оперативно, тому споживачам варто стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів. Також можливі коригування у разі аварій або додаткових команд диспетчерів.

Графік відключень світла на 12 грудня 2025 для споживачів ДТЕК

1.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00;

1.2 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;

2.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;

2.2 — 06:00–13:00, 16:30–23:30;

3.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

3.2 — 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

4.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

4.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30;

5.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

5.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

6.1 — 02:30–06:00, 09:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

6.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00.

Графік відключень на 12 грудня 2025 для споживачів ЦЕК

1.1 — 06:00–13:00, 16:30–23:30;

1.2 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 16:30–23:30;

2.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;

2.2 — 00:00–02:30, 06:00–13:30, 16:30–23:30;

3.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–22:00;

3.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

4.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

4.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;

5.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

5.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

6.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

6.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00.

Причину запровадження обмежень пояснюють наслідками масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі, через що система потребує додаткового балансування. У таких умовах диспетчери можуть вводити або посилювати графіки, щоб уникнути масштабніших аварій. Саме тому енергетики просять споживачів економно використовувати електроенергію в години пікового навантаження та не вмикати одночасно багато потужних приладів.

