Субота, 13 Грудня

Погодинні відключення світла на Дніпропетровщині 12 грудня: графіки ДТЕК та ЦЕК

12 грудня на Дніпропетровщині, як і в більшості областей України, діятимуть обмеження на споживання електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы
12 грудня на Дніпропетровщині, як і в більшості областей України, діятимуть обмеження на споживання електроенергії. За інформацією «Укренерго», графіки застосовуватимуть протягом усієї доби. При цьому час вимкнень і їхні обсяги можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та навантаження на мережі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Енергетики наголошують, що розклад оновлюється оперативно, тому споживачам варто стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів. Також можливі коригування у разі аварій або додаткових команд диспетчерів.

Графік відключень світла на 12 грудня 2025 для споживачів ДТЕК

  • 1.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00;
  • 1.2 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 2.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 2.2 — 06:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 3.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 3.2 — 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 4.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 4.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30;
  • 5.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 5.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 6.1 — 02:30–06:00, 09:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 6.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00.

Графік відключень на 12 грудня 2025 для споживачів ЦЕК

  • 1.1 — 06:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 1.2 — 00:00–02:30, 09:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 2.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30;
  • 2.2 — 00:00–02:30, 06:00–13:30, 16:30–23:30;
  • 3.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–22:00;
  • 3.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 4.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 4.2 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00;
  • 5.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 5.2 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 6.1 — 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;
  • 6.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00.

Причину запровадження обмежень пояснюють наслідками масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі, через що система потребує додаткового балансування. У таких умовах диспетчери можуть вводити або посилювати графіки, щоб уникнути масштабніших аварій. Саме тому енергетики просять споживачів економно використовувати електроенергію в години пікового навантаження та не вмикати одночасно багато потужних приладів.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло 12 грудня у Кіровоградській області.

