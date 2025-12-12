У Кіровоградській області протягом доби 12 грудня діятиме графік погодинних відключень електроенергії, запроваджений за розпорядженням НЕК «Укренерго». Про застосування обмежень повідомили на офіційному сайті «Кіровоградобленерго», передає Преса України.

Відключення відбуваються за чергами, щоб розподілити обмеження більш рівномірно між споживачами. Водночас енергетики наголошують, що розклад може коригуватися залежно від ситуації в мережі та обсягів споживання.

Графік погодинних відключень на Кіровоградщині на 12 грудня 2025

Черга 1.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 1.2: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 2.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 2.2: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 3.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 3.2: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 4.1: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 4.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 5.1: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 5.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 6.1: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 6.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Щоб легше пережити періоди без світла, енергетики та рятувальники зазвичай радять заздалегідь заряджати телефони й павербанки, а також тримати під рукою ліхтарики та батарейки. Корисно планувати побутові справи з урахуванням «вікон» з електрикою: за можливості заряджати техніку, прати та готувати їжу в години, коли відключень не передбачено. Якщо ви використовуєте електроопалення чи маєте чутливу техніку, варто подбати про захист від перепадів напруги, адже після відновлення живлення інколи можливі короткочасні стрибки.

У разі, якщо відключення триває довше зазначеного часу або світло зникло поза графіком, причина може бути аварійною, і тоді терміни відновлення залежать від ремонтних робіт. Актуальний стан графіків найнадійніше перевіряти на офіційних ресурсах «Кіровоградобленерго» та в їхніх оперативних повідомленнях, бо саме там найшвидше з’являються оновлення.

