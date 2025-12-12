На період із 12 по 15 грудня прогнозують переважно помірну геомагнітну ситуацію. Суттєвих магнітних бур рівня G1 і вище, за попередніми оцінками, не передбачається. Водночас у п’ятницю, 12 грудня, можливі збурення, які здатні позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, хто може відчути коливання сильніше та як зменшити їхній вплив на здоров’я. Такі прогнози важливі насамперед для людей із хронічними захворюваннями та тих, хто реагує на зміни погоди й тиску.

Прогноз магнітних бур на 12-13 грудня

12 грудня, п’ятниця — Кр 3–4, що відповідає помірним збуренням.

— Кр 3–4, що відповідає помірним збуренням. 13 грудня, субота — Кр 3–4, помірна магнітна буря.

Ці показники найчастіше не пов’язані з різкими негативними наслідками, але здатні викликати дискомфорт у метеозалежних людей. У частини людей може спостерігатися підвищена втомлюваність або роздратованість, особливо на тлі недосипання. Також можливі короткочасні прояви у вигляді головного болю. Саме тому в ці дні радять уважніше ставитися до навантажень і стресу.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потік заряджених частинок, викинутих із Сонця під час спалахів. Коли ці частинки досягають магнітосфери, вони провокують коливання, що можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Рівень таких змін зазвичай оцінюють за шкалою Kp-індексу, яка показує інтенсивність геомагнітної активності. Чим вищий Kp, тим відчутнішими можуть бути наслідки як для техніки, так і для самопочуття людей. Саме тому у прогнозах найчастіше фігурують значення Kp або Кр.

Kp 3–4 — помірна активність, можливий легкий дискомфорт.

— помірна активність, можливий легкий дискомфорт. Kp 5–7 і вище — сильні збурення, що здатні впливати на техніку та самопочуття.

За помірних значень найчастіше йдеться про незначні зміни, але вони можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю. Для більшості населення такі коливання проходять майже непомітно. Водночас індивідуальна реакція може відрізнятися навіть у межах однієї родини. Тому орієнтуватися варто і на прогноз, і на власні типові симптоми.

Як впливають магнітні бурі на людину

Навіть слабкі збурення (близько 3 балів) інколи позначаються на самопочутті людей, які гостро реагують на зміни зовнішніх умов. Найчастіше це проявляється як головний біль або напади мігрені, а також відчуття «розбитості» протягом дня. Деякі люди скаржаться на запаморочення, сонливість і загальну втому, навіть якщо не було значних фізичних навантажень. Також можливі перепади настрою, підвищена дратівливість і зниження концентрації. У період коливань інколи загострюються хронічні захворювання, особливо якщо людина не дотримується режиму або перебуває у стресі.

Ці симптоми не є універсальними й не обов’язково означають, що причина саме у геомагнітних коливаннях. Проте метеозалежні люди часто помічають повторюваність таких проявів у дні підвищеної активності. Якщо ж симптоми різко посилюються або не минають тривалий час, доцільно звернутися до лікаря. Особливо це важливо для людей із серцево-судинними діагнозами.

Хто у групі ризику

Навіть незначні магнітні збурення можуть відчути ті, чий організм чутливіше реагує на зміни зовнішнього середовища. У першу чергу це люди з серцево-судинними захворюваннями, для яких важливі стабільні показники тиску та пульсу.

Також у зоні ризику — пацієнти з гіпертонією, адже в такі періоди можливі неприємні відчуття або коливання тиску.

Частіше скаржаться метеочутливі та метеозалежні люди, які реагують не лише на магнітні коливання, а й на зміни погоди загалом.

Окремо виділяють людей похилого віку та пацієнтів із неврологічними чи ендокринними розладами, у яких адаптаційні механізми можуть працювати повільніше.

Для цих категорій найважливіше — уникати перевтоми та різких навантажень у дні підвищеної активності. Якщо є призначені лікарем препарати, їх потрібно приймати за схемою і не змінювати дозування самостійно. Також корисно мати під рукою тонометр і контролювати тиск, якщо є така потреба. Важливим фактором залишається і якість сну, адже недосипання часто підсилює симптоми.

Рекомендації для метеозалежних

Щоб знизити негативний вплив геомагнітних коливань, психологи та лікарі радять дотримуватися простих, але системних правил.

Насамперед варто звернути увагу на сон, оскільки саме відпочинок допомагає нервовій системі легше адаптуватися до змін.

Не менш важливим є водний баланс: достатня кількість чистої води підтримує нормальну роботу судин і загальний тонус.

У харчуванні краще уникати перевантаження, обираючи легші страви та більше рослинної їжі.

Окремо фахівці радять мінімізувати стрес і не брати на себе надмірних емоційних чи фізичних завдань, а щоденні прогулянки можуть покращити самопочуття та кровообіг.

