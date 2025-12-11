11 грудня 2025 року донецький “Шахтар” проведе важливий матч 5-го туру основного етапу Ліги конференцій проти мальтійського клубу “Хамрун Спартанс”. Цей поєдинок на Мальті може стати вирішальним для “гірників”, адже перемога забезпечить команді вихід до єврокубкової весни. Де і коли дивитися гру та кому прогнозують перемогу, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Де і коли відбудеться матч?

Матч пройде на Національному стадіоні в Та-Калі. Початок гри – о 22:00 за Києвом. Арбітр – Флоріан Бадштюбнер з Німеччини.

“Шахтар” наразі займає 4-у позицію в групі, маючи в активі 9 очок. Перемога в цьому матчі гарантує команді прямий вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Мальтійський клуб має лише 3 очки, здобуті за рахунок однієї перемоги в чотирьох матчах. “Хамрун Спартанс”займає 30-е місце в турнірній таблиці.

Що відомо про “Хамрун Спартанс”?

“Хамрун Спартанс” — 11-разовий чемпіон Мальти та 6-разовий володар Кубка Мальти. Для клубу це перший досвід гри в основному раунді єврокубків. У поточному сезоні вони почали свій шлях з Ліги чемпіонів, де обіграли “Жальгіріс” у серії пенальті, але потім поступилися київському “Динамо”.

Після цього команда потрапила до Ліги Європи, де також не змогла пройти “Маккабі” (Тель-Авів), а в Лізі конференцій здолала латвійський РФШ і вийшла до основного раунду.

На загальному етапі “Хамрун Спартанс” програв “Ягеллонії”, “Лозанні” і “Самсунспору“, а також здобув перемогу над “Лінкольном” з Гібралтару.

Чому “Шахтар” — фаворит?

“Шахтар” у минулому стикався з командами Мальти лише один раз — у 1998 році, коли у Кубку УЄФА виграв двічі у “Біркіркари”. Це протистояння з “Динамо” було єдиним досвідом для “Хамруна” в матчах проти українських клубів.

Букмекери однозначно вважають “Шахтар” фаворитом цієї зустрічі. Ставки на перемогу “Хамрун Спартанс”мають коефіцієнт 8,20, на нічийну результат — 5,20, а на виграш “Шахтаря” — 1,35.

“Шахтар” на шляху до плей-офф

Маючи 9 балів після 4 матчів, “Шахтар” фактично вже забезпечив собі вихід до плей-офф Ліги конференцій. Перемога над “Хамрун Спартанс” дозволить команді потрапити до євровесни. Після цього, залежно від результату, команда може почати боротьбу зі стикових матчів або безпосередньо з 1/8 фіналу.

Після зустрічі з мальтійцями, “Шахтар” ще проведе заключний матч групового етапу проти “Рієки” 18 грудня на домашньому стадіоні.

Де дивитись матч?

В Україні матч “Хамрун Спартанс” – “Шахтар” можна буде дивитися в прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO. Трансляція буде доступна для передплатників MEGOPACK (“Максимальна”) та “Спорт”, а також в MEGOPACK N+S і MEGOPACK Y.

Передматчева студія розпочнеться о 21:45. Ведучий Віталій Кравченко запросить до студії екс-гравця “Динамо”та збірної України Олександра Головка та коміка і футбольного блогера Олега Маслюка.

Матч коментуватимуть Сергій Лук’яненко та Віталій Похвала.

