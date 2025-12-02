Олександр Усик назвав боксера, з яким найбільше хоче вийти в ринг у наступному році. Український чемпіон націлений на поєдинок із колишнім володарем світового титулу Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Realnist.com.

Усик: Вайлдер – перший у моєму списку

Українець підтвердив, що не збирається завершувати кар’єру та вже має фаворита серед потенційних опонентів. За його словами, ідею бою з Вайлдером уже обговорюють у його команді.

“У наступному році я хочу боксувати з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це справді дуже цікавий поєдинок. Він колишній чемпіон світу, один із найсильніших і найвідоміших супертяжів останніх десяти років. Я сказав своїй команді: це мій перший вибір, перше прізвище в списку. Жодних інших варіантів зараз не розглядаю”, – заявив Усик.

Чому саме Вайлдер

Попри те, що частина фахівців вважає, ніби американець уже не демонструє колишнього рівня, Усик наголосив: Вайлдер усе ще залишається дуже небезпечним опонентом.

Американець володів поясом WBC у надважкій вазі з 2015 до 2020 року. У його послужному списку – 44 перемоги, з яких 43 він здобув достроково. Останній раз Вайлдер виходив у ринг у червні, коли нокаутував Тайрелла Херндона.

Що передувало заяві Усика

У липні Олександр Усик нокаутом переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, повторивши історичне досягнення Мохаммеда Алі. Восени українець добровільно відмовився від чемпіонського пояса WBO, після чого титул перейшов до британського боксера Фабіо Вордлі.

Попри втрату одного з поясів, Усик наголошує, що не полишає планів повернути статус абсолютного чемпіона у своїй вазі та знову об’єднати всі головні титули дивізіону.

