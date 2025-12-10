З 8 по 12 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур рівня G1. Це явище може вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Найбільше відчутними магнітні бурі будуть 10 та 11 грудня.
Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні з 8 по 12 грудня можуть бути найбільш небезпечними, хто знаходиться в зоні ризику та як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я.
У грудні сонячна активність збільшується. Згідно з даними космічних центрів, з 8 по 12 грудня Землю накриють кілька хвиль магнітних бур різної потужності. Вони можуть бути від помірних до сильних, що здатне викликати головний біль, втому, а також труднощі з концентрацією у людей, чутливих до змін погодних умов.
Прогноз магнітних бур на 10 та 11 грудня
- 10 грудня, середа — продовження бурі, можливі коливання Kp 5-6.
- 11 грудня, четвер — активність зберігається на рівні Kp-5 (G1), що може викликати дискомфорт у людей з хронічними захворюваннями.
Що таке геомагнітна буря
Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке спричинене потоком заряджених частинок з Сонця. Інтенсивність цих бур вимірюється за шкалою Kp:
- Kp 3-4 — помірна активність, що може спричинити легкий дискомфорт.
- Kp 5-7 та вище — сильні збурення, які можуть негативно впливати на техніку і самопочуття.
Як це впливає на техніку
При сильних магнітних бурях можуть виникати наступні проблеми:
- Перебої в роботі GPS і супутникових систем.
- Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.
- Коливання напруги в енергомережах.
Як магнітні бурі впливають на людей
Навіть помірні геомагнітні коливання можуть викликати:
- Головний біль і мігрень.
- Запаморочення.
- Втому і сонливість.
- Перепади настрою і дратівливість.
- Зниження концентрації та уваги.
- Загострення хронічних захворювань.
Хто в групі ризику
Вищий ризик для таких груп людей:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями.
- Пацієнти з гіпертонією.
- Метеочутливі та метеозалежні люди.
- Люди похилого віку.
- Пацієнти з неврологічними або ендокринними розладами.
Як захистити організм
Лікарі радять людям, які схильні до впливу магнітних бур:
- Дотримуватися режиму сну та харчування.
- Уникати стресу та фізичних перевантажень.
- Щодня гуляти на свіжому повітрі.
- Провітрювати приміщення.
- Пити достатньо води.
- Виділяти час для відпочинку.
- Займатися помірною фізичною активністю.
- Обмежити споживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.
- Людям із хронічними захворюваннями — тримати під рукою необхідні ліки.
- Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.
Ці прості рекомендації допоможуть зменшити вплив магнітних бур на здоров’я і дозволять вам краще підготуватися до цього природного явища.
