З 8 по 12 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур рівня G1. Це явище може вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Найбільше відчутними магнітні бурі будуть 10 та 11 грудня.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні з 8 по 12 грудня можуть бути найбільш небезпечними, хто знаходиться в зоні ризику та як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я.

У грудні сонячна активність збільшується. Згідно з даними космічних центрів, з 8 по 12 грудня Землю накриють кілька хвиль магнітних бур різної потужності. Вони можуть бути від помірних до сильних, що здатне викликати головний біль, втому, а також труднощі з концентрацією у людей, чутливих до змін погодних умов.

Прогноз магнітних бур на 10 та 11 грудня

10 грудня, середа — продовження бурі, можливі коливання Kp 5-6.

— продовження бурі, можливі коливання Kp 5-6. 11 грудня, четвер — активність зберігається на рівні Kp-5 (G1), що може викликати дискомфорт у людей з хронічними захворюваннями.

Що таке геомагнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке спричинене потоком заряджених частинок з Сонця. Інтенсивність цих бур вимірюється за шкалою Kp:

Kp 3-4 — помірна активність, що може спричинити легкий дискомфорт.

— помірна активність, що може спричинити легкий дискомфорт. Kp 5-7 та вище — сильні збурення, які можуть негативно впливати на техніку і самопочуття.

Як це впливає на техніку

При сильних магнітних бурях можуть виникати наступні проблеми:

Перебої в роботі GPS і супутникових систем.

Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.

Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть помірні геомагнітні коливання можуть викликати:

Головний біль і мігрень.

Запаморочення.

Втому і сонливість.

Перепади настрою і дратівливість.

Зниження концентрації та уваги.

Загострення хронічних захворювань.

Хто в групі ризику

Вищий ризик для таких груп людей:

Люди з серцево-судинними захворюваннями.

Пацієнти з гіпертонією.

Метеочутливі та метеозалежні люди.

Люди похилого віку.

Пацієнти з неврологічними або ендокринними розладами.

Як захистити організм

Лікарі радять людям, які схильні до впливу магнітних бур:

Дотримуватися режиму сну та харчування.

Уникати стресу та фізичних перевантажень.

Щодня гуляти на свіжому повітрі.

Провітрювати приміщення.

Пити достатньо води.

Виділяти час для відпочинку.

Займатися помірною фізичною активністю.

Обмежити споживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.

Людям із хронічними захворюваннями — тримати під рукою необхідні ліки.

Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.

Ці прості рекомендації допоможуть зменшити вплив магнітних бур на здоров’я і дозволять вам краще підготуватися до цього природного явища.

Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними для здоров’я.