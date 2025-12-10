Close Menu
Прогноз геомагнітних бур на 10 та 11 грудня: як вони вплинуть на самопочуття та кому варто підготуватися

З 8 по 12 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур рівня G1.
Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає2 хвилин читання
З 8 по 12 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур рівня G1. Це явище може вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Найбільше відчутними магнітні бурі будуть 10 та 11 грудня.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні з 8 по 12 грудня можуть бути найбільш небезпечними, хто знаходиться в зоні ризику та як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я.

У грудні сонячна активність збільшується. Згідно з даними космічних центрів, з 8 по 12 грудня Землю накриють кілька хвиль магнітних бур різної потужності. Вони можуть бути від помірних до сильних, що здатне викликати головний біль, втому, а також труднощі з концентрацією у людей, чутливих до змін погодних умов.

Прогноз магнітних бур на 10 та 11 грудня

  • 10 грудня, середа — продовження бурі, можливі коливання Kp 5-6.
  • 11 грудня, четвер — активність зберігається на рівні Kp-5 (G1), що може викликати дискомфорт у людей з хронічними захворюваннями.

Що таке геомагнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке спричинене потоком заряджених частинок з Сонця. Інтенсивність цих бур вимірюється за шкалою Kp:

  • Kp 3-4 — помірна активність, що може спричинити легкий дискомфорт.
  • Kp 5-7 та вище — сильні збурення, які можуть негативно впливати на техніку і самопочуття.

Як це впливає на техніку

При сильних магнітних бурях можуть виникати наступні проблеми:

  • Перебої в роботі GPS і супутникових систем.
  • Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.
  • Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть помірні геомагнітні коливання можуть викликати:

  • Головний біль і мігрень.
  • Запаморочення.
  • Втому і сонливість.
  • Перепади настрою і дратівливість.
  • Зниження концентрації та уваги.
  • Загострення хронічних захворювань.

Хто в групі ризику

Вищий ризик для таких груп людей:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями.
  • Пацієнти з гіпертонією.
  • Метеочутливі та метеозалежні люди.
  • Люди похилого віку.
  • Пацієнти з неврологічними або ендокринними розладами.

Як захистити організм

Лікарі радять людям, які схильні до впливу магнітних бур:

  • Дотримуватися режиму сну та харчування.
  • Уникати стресу та фізичних перевантажень.
  • Щодня гуляти на свіжому повітрі.
  • Провітрювати приміщення.
  • Пити достатньо води.
  • Виділяти час для відпочинку.
  • Займатися помірною фізичною активністю.
  • Обмежити споживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.
  • Людям із хронічними захворюваннями — тримати під рукою необхідні ліки.
  • Слідкувати за прогнозами та попередженнями від вчених.

Ці прості рекомендації допоможуть зменшити вплив магнітних бур на здоров’я і дозволять вам краще підготуватися до цього природного явища.

