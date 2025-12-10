У грудні відбудеться ще одна довгоочікувана прем’єра — п’ятий сезон популярного серіалу “Емілі в Парижі”. І тепер стало відомо, коли саме глядачі зможуть насолодитися новими серіями. Усі епізоди п’ятого сезону будуть доступні на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 канал.

Коли вийде п’ятий сезон “Емілі в Парижі”?

Прем’єра п’ятого сезону “Емілі в Парижі” відбудеться 18 грудня 2025 року. Глядачі зможуть переглянути всі 10 епізодів відразу. Netflix вже натякнув, що дія цього сезону буде розгортатися не лише в Парижі, а й в Римі.

“Чао, Париж. Чао, Рим”, — написано в офіційному Instagram-акаунті Netflix, що обіцяє цікаві повороти в сюжеті та нові локації для головної героїні.

Про що йтиметься в п’ятому сезоні “Емілі в Парижі”?

У новому сезоні Емілі Купер вирушить до Риму, де вона очолить новий італійський офіс своєї агенції. Це стане для неї новим етапом у кар’єрі та особистому житті, де їй доведеться адаптуватися до нових умов і вибирати, як будувати своє майбутнє.

Цього разу глядачі побачать, як Емілі стикається з новими викликами, як на роботі, так і в особистому житті. Важливими моментами стануть її стосунки: чи продовжить вона роман з Габріелем, чи почне нові стосунки з Марчелло Мураторі.

Також очікується, що в новому сезоні буде багато романтики, комічних ситуацій та несподіваних поворотів, які додадуть нові фарби в історію цієї популярної героїні.

Раніше ми розповідали, коли вийде 1 серія нового українського серіалу «Обмежено придатні».