Концерти “Піккардійської Терції” — це не лише чудова музика, а й святкова програма, в яку входять улюблені хіти, що відомі багатьом поколінням. Завдяки своїм чудовим голосам, вони створюють атмосферу, в якій кожен відчуває магію музики. Виступ “Піккардійської Терції” в Івано-Франківську відбудеться 18 грудня 2025 року в Театрі ім. Франка (вул. Незалежності 42) о 19:00, де колектив представить свою святкову програму.

Чому варто піти на концерт “Піккардійської Терції”?

Видатні майстри співу а-капела

“Піккардійська Терція” — це колектив, який вже багато років вражає слухачів неперевершеними голосами та майстерністю виконання. Їхні вокальні композиції, виконані без жодного інструментального супроводу, завжди створюють незабутню атмосферу.

Розкішна святкова програма з ваших улюблених композицій

Концерти “Піккардійської Терції” — це не лише чудова музика, а й святкова програма, в яку входять улюблені хіти, що відомі багатьом поколінням. Завдяки своїм чудовим голосам, вони створюють атмосферу, в якій кожен відчуває магію музики.

Магічна атмосфера Різдва, що сповнить серця світлом

Особливістю виступів цього колективу є те, що вони завжди здатні передати атмосферу святкових подій — чи це Різдво, чи інші важливі моменти життя. Музика “Піккардійської Терції” дарує справжній світлий настрій і глибокі емоції.

Що відомо про колектив “Піккардійська Терція”

“Піккардійська Терція” — колектив, який не має рівних в українській музиці. Вони мають у своєму репертуарі понад 400 музичних творів і 15 різножанрових альбомів. Їхні славетні хіти, такі як «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Нехай», «Сад ангельських пісень», стали культовими для кількох поколінь українців.

Ці «магістри вокалу» здобули Національну премію ім. Т. Шевченка і відзначаються не лише високим рівнем музичної майстерності, але й благодійною діяльністю. Частина гонорару від концертів колективу завжди йде на підтримку ЗСУ та закупівлю необхідних товарів для фронту.

Квитки на концерт “Піккардійської Терції” в Івано-Франківську

Квитки на концерти “Піккардійської Терції” можна придбати через офіційні сайти та квиткові платформи. Ціни варіюються в залежності від місця в залі та міста проведення концерту, але середня вартість квитка складає від 200 до 600 грн.

Для придбання квитків та отримання додаткової інформації можна звертатися на наступні платформи:

Не пропустіть шанс насолодитися магією голосу «Піккардійської Терції» та отримати незабутні емоції від їхнього виступу!

Варто нагадати, що в Києві 26-27 грудня відбудеться дитячий спектакль «Різдвяна казка».