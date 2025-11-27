Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 27 Листопада

Як Данило Явгустишин став першим українцем, який отримав ранг озекі та чому це важливо

Данило Явгустишин, відомий у Японії під псевдонімом Аонісікі, офіційно отримав звання озекі.
Дяченко Олена  Спорт Коментарів немає3 хвилин читання
Як Данило Явгустишин став першим українцем, який отримав ранг озекі та чому це важливо
Як Данило Явгустишин став першим українцем, який отримав ранг озекі та чому це важливо

Український сумоїст Данило Явгустишин, відомий у Японії під псевдонімом Аонісікі, офіційно отримав звання озекі — другий за значущістю титул у світі сумо.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію японської асоціації сумо.

Українець піднявся на один з найвищих щаблів у професійному сумо

Японська асоціація сумо оголосила про підвищення Данила Явгустишина до рангу озекі, що є одним із найпрестижніших статусів у цьому виді спорту.

До цього Аонісікі здобув Кубок Імператора, перемігши на турнірі Kyushu Basho і став першим українцем, який виграв турнір елітного дивізіону макууті. Це також стала перша перемога для Європи за останні майже вісім років.

Після цієї перемоги керівництво асоціації провело позачергове засідання і офіційно рекомендувало підвищити статус українця. До цього Явгустишин виступав у ранзі секіваке. Йокозуна — найвищий ранг у сумо, досягти якого вдалося лише 75 спортсменам за всю історію. Зазвичай цей титул присвоюють після двох поспіль перемог у турнірах юшо на рівні озекі або після аналогічних досягнень.

Що таке ранг озекі?

Озекі — це другий за рівнем титул у сумо, який є дуже важливим у ієрархії цього виду спорту. Щоб отримати це звання, спортсмен повинен продемонструвати стабільність і високі результати на кількох турнірах. Озекі займає місце між секіваке та йокозуною, і його можна досягти лише після того, як борець продемонструє перемоги на найвищому рівні сумо. Озекі має відповідну відповідальність і поважає своїх попередників, але не обов’язково має стати йокозуною, хоча це можливо після двох перемог на рівні озекі.

Як Явгустишин потрапив у японське сумо

З початком повномасштабного вторгнення Росії Данило Явгустишин разом із родиною був змушений залишити Україну і тимчасово проживав у Німеччині.

У квітні 2022 року він отримав запрошення від капітана сумо-клубу університету Кансай, Арати Яманаки, з яким він познайомився ще на юнацькому чемпіонаті світу-2019 в Осаці, де здобув “бронзу” в дивізіоні до 100 кг.

Аонісікі родом із Вінниці. Сумо стало його захопленням ще з семирічного віку, коли він паралельно займався дзюдо і вільною боротьбою.

Найшвидше підвищення до озекі за сучасну епоху сумо

За даними японської асоціації, шлях Аонісікі до нового звання став найшвидшим з часу впровадження сучасної системи змагань у 1958 році. Він здобув цей титул всього за 14 турнірів, що є рекордом, оскільки попередній рекорд належав болгарину Котоосю, який досяг озекі після 19 турнірів.

Для України це перший в історії ранг озекі, а Явгустишин став 14-м сумоїстом неяпонського походження, який здобув цей титул.

“Я буду намагатися відповідати рівню озекі та прагнути до ще більших досягнень”, — прокоментував Аонісікі свою перемогу для Yapanews.

Останні три турніри українець завершив з 34 перемогами, що дозволило йому виконати необхідний норматив для підвищення.

Крім того, після перемоги на Kyushu Basho він став четвертим наймолодшим володарем Кубка Імператора, досягнувши цього в 21 рік і 8 місяців.

Це підвищення також стало важливим моментом для японського сумо, адже Україна і Данило Явгустишин довели, що навіть спортсмени з-за кордону можуть досягати найвищих результатів у традиційних японських дисциплінах.

Раніше ми повідомляли, що українка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу.

Post Views: 16
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.