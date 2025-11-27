Український сумоїст Данило Явгустишин, відомий у Японії під псевдонімом Аонісікі, офіційно отримав звання озекі — другий за значущістю титул у світі сумо.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію японської асоціації сумо.

Українець піднявся на один з найвищих щаблів у професійному сумо

Японська асоціація сумо оголосила про підвищення Данила Явгустишина до рангу озекі, що є одним із найпрестижніших статусів у цьому виді спорту.

До цього Аонісікі здобув Кубок Імператора, перемігши на турнірі Kyushu Basho і став першим українцем, який виграв турнір елітного дивізіону макууті. Це також стала перша перемога для Європи за останні майже вісім років.

Після цієї перемоги керівництво асоціації провело позачергове засідання і офіційно рекомендувало підвищити статус українця. До цього Явгустишин виступав у ранзі секіваке. Йокозуна — найвищий ранг у сумо, досягти якого вдалося лише 75 спортсменам за всю історію. Зазвичай цей титул присвоюють після двох поспіль перемог у турнірах юшо на рівні озекі або після аналогічних досягнень.

Що таке ранг озекі?

Озекі — це другий за рівнем титул у сумо, який є дуже важливим у ієрархії цього виду спорту. Щоб отримати це звання, спортсмен повинен продемонструвати стабільність і високі результати на кількох турнірах. Озекі займає місце між секіваке та йокозуною, і його можна досягти лише після того, як борець продемонструє перемоги на найвищому рівні сумо. Озекі має відповідну відповідальність і поважає своїх попередників, але не обов’язково має стати йокозуною, хоча це можливо після двох перемог на рівні озекі.

Як Явгустишин потрапив у японське сумо

З початком повномасштабного вторгнення Росії Данило Явгустишин разом із родиною був змушений залишити Україну і тимчасово проживав у Німеччині.

У квітні 2022 року він отримав запрошення від капітана сумо-клубу університету Кансай, Арати Яманаки, з яким він познайомився ще на юнацькому чемпіонаті світу-2019 в Осаці, де здобув “бронзу” в дивізіоні до 100 кг.

Аонісікі родом із Вінниці. Сумо стало його захопленням ще з семирічного віку, коли він паралельно займався дзюдо і вільною боротьбою.

Найшвидше підвищення до озекі за сучасну епоху сумо

За даними японської асоціації, шлях Аонісікі до нового звання став найшвидшим з часу впровадження сучасної системи змагань у 1958 році. Він здобув цей титул всього за 14 турнірів, що є рекордом, оскільки попередній рекорд належав болгарину Котоосю, який досяг озекі після 19 турнірів.

Для України це перший в історії ранг озекі, а Явгустишин став 14-м сумоїстом неяпонського походження, який здобув цей титул.

“Я буду намагатися відповідати рівню озекі та прагнути до ще більших досягнень”, — прокоментував Аонісікі свою перемогу для Yapanews.

Останні три турніри українець завершив з 34 перемогами, що дозволило йому виконати необхідний норматив для підвищення.

Крім того, після перемоги на Kyushu Basho він став четвертим наймолодшим володарем Кубка Імператора, досягнувши цього в 21 рік і 8 місяців.

Це підвищення також стало важливим моментом для японського сумо, адже Україна і Данило Явгустишин довели, що навіть спортсмени з-за кордону можуть досягати найвищих результатів у традиційних японських дисциплінах.

