9 грудня 2025 року в Полтавській області вводяться погодинні відключення електроенергії через дефіцит потужностей в енергосистемі, спричинений російськими обстрілами. Згідно з інформацією від «Полтаваобленерго», такі заходи є необхідними для забезпечення стабільного енергопостачання та запобігання надмірному навантаженню на мережу, передає Преса України.

Це означає, що в різних частинах області на певні години будуть відключати електроенергію. Згідно з графіком, відключення відбуватимуться по чергах, і користувачі можуть перевірити, в яку саме чергу вони потрапляють. Для цього необхідно звернутися до відповідних розділів на сайті компанії.

Графік відключення світла в Полтавській області на 9 грудня

1 черга, 1 підгрупа:

00:00 — 01:00

05:00 — 09:00

11:00 — 15:30

17:00 — 20:30

23:00 — 00:00

1 черга, 2 підгрупа:

00:00 — 01:30

05:30 — 09:30

11:30 — 16:00

17:30 — 20:30

23:30 — 00:00

2 черга, 1 підгрупа:

00:00 — 01:30

06:00 — 10:00

12:00 — 16:30

18:00 — 21:00

2 черга, 2 підгрупа:

00:00 — 02:00

06:30 — 10:30

12:30 — 17:00

18:30 — 21:30

3 черга, 1 підгрупа:

00:00 — 03:30

07:00 — 11:00

13:00 — 17:30

19:00 — 22:00

3 черга, 2 підгрупа:

00:30 — 04:00

07:30 — 11:30

13:30 — 17:30

19:30 — 22:30

4 черга, 1 підгрупа:

01:00 — 04:30

08:00 — 12:00

14:00 — 18:00

20:00 — 22:30

4 черга, 2 підгрупа:

01:30 — 05:00

08:30 — 12:30

14:30 — 18:30

20:30 — 23:00

5 черга, 1 підгрупа:

03:00 — 06:00

09:00 — 13:00

15:00 — 19:00

21:00 — 23:30

5 черга, 2 підгрупа:

03:30 — 07:00

09:30 — 13:30

15:30 — 19:30

21:30 — 23:30

6 черга, 1 підгрупа:

04:00 — 07:30

10:00 — 14:00

16:00 — 19:30

22:00 — 00:00

6 черга, 2 підгрупа:

00:00 — 00:30

04:30 — 08:00

10:30 — 15:00

16:30 — 20:00

22:30 — 00:00

Зазначені відключення будуть стосуватися як житлових будинків, так і деяких підприємств. Оскільки такі графіки вводяться у зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній системі, важливо звертати увагу на час відключень і заздалегідь планувати важливі справи. Для отримання детальної інформації користувачі можуть перевіряти свою адресу на сайті «Полтаваобленерго» за наданим посиланням.

Ці заходи спрямовані на збереження стабільності енергосистеми області та мінімізацію ризику великих аварій або відключень у майбутньому.

