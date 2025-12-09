Close Menu
Коли не буде світла в Дніпрі 9 грудня 2025: розклад відключень по чергах

У вівторок, 9 грудня 2025 року, у Дніпрі плануються погодинні відключення електроенергії, які триватимуть протягом усього дня, з ранку до вечора.
Регионы
Коли не буде світла в Дніпрі 9 грудня 2025: розклад відключень по чергах

У вівторок, 9 грудня 2025 року, у Дніпрі плануються погодинні відключення електроенергії, які триватимуть протягом усього дня, з ранку до вечора. Відключення електроенергії стосуватимуться абонентів ДТЕК «Дніпровські електромережі» за визначеним графіком. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Дніпро Оперативний».

Згідно з інформацією, наданою «Укренерго», на цей день передбачені такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59, з обсягом від 2 до 4 черг.
  • Графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59, для промислових споживачів.

Розклад відключень в Дніпрі на 9 грудня 2025 року

1.1 черга:

  • з 05:00 до 11:30
  • з 15:00 до 18:30

1.2 черга:

  • з 06:00 до 11:30
  • з 15:00 до 19:00

2.1 черга:

  • з 04:30 до 08:00
  • з 15:00 до 22:00

2.2 черга:

  • з 04:30 до 11:30
  • з 15:00 до 20:00

3.1 черга:

  • з 00:00 до 01:00
  • з 08:00 до 15:00
  • з 18:30 до 22:00

3.2 черга:

  • з 00:00 до 01:00
  • з 08:00 до 15:00
  • з 18:30 до 22:00

4.1 черга:

  • з 00:00 до 01:00
  • з 08:00 до 15:00
  • з 18:30 до 22:00

4.2 черга:

  • з 00:00 до 01:00
  • з 08:00 до 11:30
  • з 14:00 до 15:00
  • з 18:30 до 22:00

5.1 черга:

  • з 01:00 до 08:00
  • з 11:30 до 18:30
  • з 22:00 до 24:00

5.2 черга:

  • з 01:00 до 08:00
  • з 11:30 до 17:00
  • з 22:00 до 24:00

6.1 черга:

  • з 01:00 до 04:30
  • з 11:30 до 18:30
  • з 22:00 до 24:00

6.2 черга:

  • з 01:00 до 04:30
  • з 11:30 до 18:30
  • з 22:00 до 24:00

Це означає, що у різних частинах міста можуть бути тимчасові перебої з електропостачанням у визначені години. Жителі міста мають бути готовими до таких відключень і враховувати їх під час планування своєї діяльності на цей день.

Зазначено, що такі відключення електроенергії є необхідними для стабільного функціонування енергетичної системи, особливо у періоди високих навантажень, тому важливо враховувати цей графік для планування робочого дня, особливо для промислових підприємств.

Раніше ми повідомляли, що СБУ зірвала спробу теракту у Дніпрі.

