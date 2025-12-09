У вівторок, 9 грудня 2025 року, у Дніпрі плануються погодинні відключення електроенергії, які триватимуть протягом усього дня, з ранку до вечора. Відключення електроенергії стосуватимуться абонентів ДТЕК «Дніпровські електромережі» за визначеним графіком. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Дніпро Оперативний».

Згідно з інформацією, наданою «Укренерго», на цей день передбачені такі обмеження:

Графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59, з обсягом від 2 до 4 черг.

– з 00:00 до 23:59, з обсягом від 2 до 4 черг. Графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59, для промислових споживачів.

Розклад відключень в Дніпрі на 9 грудня 2025 року

1.1 черга:

з 05:00 до 11:30

з 15:00 до 18:30

1.2 черга:

з 06:00 до 11:30

з 15:00 до 19:00

2.1 черга:

з 04:30 до 08:00

з 15:00 до 22:00

2.2 черга:

з 04:30 до 11:30

з 15:00 до 20:00

3.1 черга:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00

3.2 черга:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00

4.1 черга:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00

4.2 черга:

з 00:00 до 01:00

з 08:00 до 11:30

з 14:00 до 15:00

з 18:30 до 22:00

5.1 черга:

з 01:00 до 08:00

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00

5.2 черга:

з 01:00 до 08:00

з 11:30 до 17:00

з 22:00 до 24:00

6.1 черга:

з 01:00 до 04:30

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00

6.2 черга:

з 01:00 до 04:30

з 11:30 до 18:30

з 22:00 до 24:00

Це означає, що у різних частинах міста можуть бути тимчасові перебої з електропостачанням у визначені години. Жителі міста мають бути готовими до таких відключень і враховувати їх під час планування своєї діяльності на цей день.

Зазначено, що такі відключення електроенергії є необхідними для стабільного функціонування енергетичної системи, особливо у періоди високих навантажень, тому важливо враховувати цей графік для планування робочого дня, особливо для промислових підприємств.

