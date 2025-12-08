Запуск monoбазар у застосунку mono: як швидко продати і купити товар з доставкою

Співзасновник monobank повідомив про запуск нового онлайн-майданчика monoбазар на платформі monoмаркет. Тепер усі користувачі зможуть продавати непотрібні речі чи знайти щось цікаве на цьому новому зручному майданчику, що схожий на OLX, але з мінімалістичним підходом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.

На даний момент monoбазар знаходиться на етапі бета-тестування, і всі бажаючі можуть взяти участь у тестуванні та перевірити нові функції.

Чому продавати через monoбазар вигідно?

Сервіс monoбазар створений з урахуванням потреб користувачів, і ось кілька причин, чому він може стати кращим вибором для продажу чи покупки товарів:

Можливість покупки частинами

Одна з головних переваг monoбазар — можливість купувати товар частинами. Це дозволяє користувачам зручніше планувати свої витрати, не сплачуючи всю суму одразу. Верифікація продавців

Усі продавці на платформі пройшли верифікацію через mono. Це забезпечує високий рівень безпеки і знижує ризик шахрайства. Особисті вітрини продавців

Кожен продавець може створити свою особисту вітрину товарів, якою можна поділитися в соцмережах або надіслати друзям. Ті, хто зацікавиться, зможуть підписатися на вітрину і отримувати оновлення, коли з’являються нові товари.

Унікальні функції monoбазару

Автоматизація опису товарів за допомогою ШІ

Штучний інтелект автоматично заповнює довгий опис товару. Ви просто вказуєте кілька ключових слів, і система формує детальний опис, що заощаджує час продавця.

Торги зазвичай займають багато часу. В monoбазарі автоматизували цей процес: ви пропонуєте свою ціну, а продавець може прийняти її або відмовитися. Це дозволяє уникнути безлічі непотрібних переговорів.

Продавець отримає гроші лише після того, як покупець забере товар з пошти. Якщо товар не підійде, гроші повернуться покупцю, а товар — продавцю.

Комісія та можливості для благодійності

Поки йде тестування, комісія за продаж на monoбазарі складає всього 0,1% до 8 січня 2025 року. Після цього комісія становитиме 1,9%. Покупці оплачують тільки доставку.

Також з 1 грудня до 8 січня користувачі мають можливість продати товар на благодійність. В такому випадку вся сума йде на благодійність.

Як користуватися monoбазаром?

Для того, щоб почати продавати чи купувати товари на monoбазарі, потрібно зайти в розділ Маркет на mono. Тут ви знайдете всі доступні інструменти для створення вітрини та продажу товарів.

Чому варто спробувати?

Monoбазар — це зручний майданчик, який полегшує процес продажу та покупки товарів, роблячи його швидким і безпечним. Ви можете долучитися до тестування та поділитися відгуками для вдосконалення сервісу.

Не втрачайте часу, створюйте свою вітрину вже зараз і почніть продавати чи купувати з комфортом на monoбазарі!

Раніше ми повідомляли, що в Telegram з’явились фейкові боти Monobank.