Запуск monoбазар у застосунку mono: як швидко продати і купити товар з доставкою

Співзасновник monobank повідомив про запуск нового онлайн-майданчика monoбазар на платформі monoмаркет. Тепер усі користувачі зможуть продавати непотрібні речі чи знайти щось цікаве на цьому новому зручному майданчику, що схожий на OLX, але з мінімалістичним підходом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал Олега Гороховського.
На даний момент monoбазар знаходиться на етапі бета-тестування, і всі бажаючі можуть взяти участь у тестуванні та перевірити нові функції.
Чому продавати через monoбазар вигідно?
Сервіс monoбазар створений з урахуванням потреб користувачів, і ось кілька причин, чому він може стати кращим вибором для продажу чи покупки товарів:
- Можливість покупки частинами
Одна з головних переваг monoбазар — можливість купувати товар частинами. Це дозволяє користувачам зручніше планувати свої витрати, не сплачуючи всю суму одразу.
- Верифікація продавців
Усі продавці на платформі пройшли верифікацію через mono. Це забезпечує високий рівень безпеки і знижує ризик шахрайства.
- Особисті вітрини продавців
Кожен продавець може створити свою особисту вітрину товарів, якою можна поділитися в соцмережах або надіслати друзям. Ті, хто зацікавиться, зможуть підписатися на вітрину і отримувати оновлення, коли з’являються нові товари.
Унікальні функції monoбазару
- Автоматизація опису товарів за допомогою ШІ
Штучний інтелект автоматично заповнює довгий опис товару. Ви просто вказуєте кілька ключових слів, і система формує детальний опис, що заощаджує час продавця.
- Автоматичний торг
Торги зазвичай займають багато часу. В monoбазарі автоматизували цей процес: ви пропонуєте свою ціну, а продавець може прийняти її або відмовитися. Це дозволяє уникнути безлічі непотрібних переговорів.
- Оплата тільки після отримання товару
Продавець отримає гроші лише після того, як покупець забере товар з пошти. Якщо товар не підійде, гроші повернуться покупцю, а товар — продавцю.
Комісія та можливості для благодійності
Поки йде тестування, комісія за продаж на monoбазарі складає всього 0,1% до 8 січня 2025 року. Після цього комісія становитиме 1,9%. Покупці оплачують тільки доставку.
Також з 1 грудня до 8 січня користувачі мають можливість продати товар на благодійність. В такому випадку вся сума йде на благодійність.
Як користуватися monoбазаром?
Для того, щоб почати продавати чи купувати товари на monoбазарі, потрібно зайти в розділ Маркет на mono. Тут ви знайдете всі доступні інструменти для створення вітрини та продажу товарів.
Чому варто спробувати?
Monoбазар — це зручний майданчик, який полегшує процес продажу та покупки товарів, роблячи його швидким і безпечним. Ви можете долучитися до тестування та поділитися відгуками для вдосконалення сервісу.
Не втрачайте часу, створюйте свою вітрину вже зараз і почніть продавати чи купувати з комфортом на monoбазарі!
