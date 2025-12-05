5-6 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може спричинити магнітні бурі. Це явище здатне вплинути не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки. Особливо уважними повинні бути люди з метеочутливістю та хронічними захворюваннями.
Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, хто знаходиться в групі ризику і як мінімізувати вплив магнітних бур на організм.
Прогноз магнітних бур 5-6 грудня
Згідно з космічними прогнозами, середина грудня відзначатиметься коливаннями магнітного поля Землі.
- 5 грудня (п’ятниця): помірна геомагнітна активність (Kp-4), зростання активності спостерігатиметься у другій половині дня.
- 6 грудня (субота): магнітна буря рівня G1 (Kp 5), яка найбільше впливатиме на метеочутливих людей.
Що таке магнітна буря
Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, викликане потоком заряджених частинок із Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, магнітосфера реагує коливаннями, які відчуваються як магнітні бурі.
Шкала Kp:
- Kp 3-4: помірна активність, можливий легкий дискомфорт.
- Kp 5-7: сильні збурення, які можуть вплинути на техніку і самопочуття.
Як магнітні бурі впливають на техніку
Магнітні бурі можуть спричинити такі проблеми:
- Перебої в роботі GPS та супутникових систем.
- Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.
- Коливання напруги в енергомережах.
Як магнітні бурі впливають на людей
Навіть помірні коливання магнітного поля можуть спричиняти такі симптоми:
- Головний біль.
- Мігрень.
- Запаморочення.
- Втому і сонливість.
- Перепади настрою.
- Зниження концентрації.
- Слабкість і роздратованість.
- Загострення хронічних захворювань.
Хто знаходиться в групі ризику
Магнітні бурі можуть особливо негативно впливати на наступні категорії людей:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями.
- Пацієнти з гіпертонією.
- Метеочутливі та метеозалежні люди.
- Люди похилого віку.
- Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами.
Як захистити свій організм від впливу бур
Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, рекомендується:
- Дотримуватись режиму сну і харчування.
- Уникати стресових ситуацій і перевантажень.
- Щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі.
- Провітрювати приміщення.
- Пити достатньо води.
- Виділяти час для відпочинку.
- Займатись помірною фізичною активністю.
- Обмежити вживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.
- Людям з хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки.
- Стежити за прогнозами і попередженнями від вчених.
Завчасна підготовка допоможе вам легше перенести магнітні бурі та знизить їхній вплив на здоров’я і техніку.
