5-6 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може спричинити магнітні бурі. Це явище здатне вплинути не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки. Особливо уважними повинні бути люди з метеочутливістю та хронічними захворюваннями.

Прогноз магнітних бур 5-6 грудня

Згідно з космічними прогнозами, середина грудня відзначатиметься коливаннями магнітного поля Землі.

5 грудня (п’ятниця) : помірна геомагнітна активність (Kp-4), зростання активності спостерігатиметься у другій половині дня.

: помірна геомагнітна активність (Kp-4), зростання активності спостерігатиметься у другій половині дня. 6 грудня (субота): магнітна буря рівня G1 (Kp 5), яка найбільше впливатиме на метеочутливих людей.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, викликане потоком заряджених частинок із Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, магнітосфера реагує коливаннями, які відчуваються як магнітні бурі.

Шкала Kp:

Kp 3-4 : помірна активність, можливий легкий дискомфорт.

: помірна активність, можливий легкий дискомфорт. Kp 5-7: сильні збурення, які можуть вплинути на техніку і самопочуття.

Як магнітні бурі впливають на техніку

Магнітні бурі можуть спричинити такі проблеми:

Перебої в роботі GPS та супутникових систем.

Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.

Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть помірні коливання магнітного поля можуть спричиняти такі симптоми:

Головний біль.

Мігрень.

Запаморочення.

Втому і сонливість.

Перепади настрою.

Зниження концентрації.

Слабкість і роздратованість.

Загострення хронічних захворювань.

Хто знаходиться в групі ризику

Магнітні бурі можуть особливо негативно впливати на наступні категорії людей:

Люди з серцево-судинними захворюваннями.

Пацієнти з гіпертонією.

Метеочутливі та метеозалежні люди.

Люди похилого віку.

Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами.

Як захистити свій організм від впливу бур

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, рекомендується:

Дотримуватись режиму сну і харчування.

Уникати стресових ситуацій і перевантажень.

Щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі.

Провітрювати приміщення.

Пити достатньо води.

Виділяти час для відпочинку.

Займатись помірною фізичною активністю.

Обмежити вживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.

Людям з хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки.

Стежити за прогнозами і попередженнями від вчених.

Завчасна підготовка допоможе вам легше перенести магнітні бурі та знизить їхній вплив на здоров’я і техніку.

