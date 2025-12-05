Close Menu
Актуально
Підписатися
П’ятниця, 5 Грудня

Прогноз магнітних бур на 5-6 грудня 2025: як захистити своє здоров’я

Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає2 хвилин читання

5-6 грудня очікується підвищена геомагнітна активність, що може спричинити магнітні бурі. Це явище здатне вплинути не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки. Особливо уважними повинні бути люди з метеочутливістю та хронічними захворюваннями.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, хто знаходиться в групі ризику і як мінімізувати вплив магнітних бур на організм.

Прогноз магнітних бур 5-6 грудня

Згідно з космічними прогнозами, середина грудня відзначатиметься коливаннями магнітного поля Землі.

  • 5 грудня (п’ятниця): помірна геомагнітна активність (Kp-4), зростання активності спостерігатиметься у другій половині дня.
  • 6 грудня (субота): магнітна буря рівня G1 (Kp 5), яка найбільше впливатиме на метеочутливих людей.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, викликане потоком заряджених частинок із Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, магнітосфера реагує коливаннями, які відчуваються як магнітні бурі.

Шкала Kp:

  • Kp 3-4: помірна активність, можливий легкий дискомфорт.
  • Kp 5-7: сильні збурення, які можуть вплинути на техніку і самопочуття.

Як магнітні бурі впливають на техніку

Магнітні бурі можуть спричинити такі проблеми:

  • Перебої в роботі GPS та супутникових систем.
  • Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.
  • Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть помірні коливання магнітного поля можуть спричиняти такі симптоми:

  • Головний біль.
  • Мігрень.
  • Запаморочення.
  • Втому і сонливість.
  • Перепади настрою.
  • Зниження концентрації.
  • Слабкість і роздратованість.
  • Загострення хронічних захворювань.

Хто знаходиться в групі ризику

Магнітні бурі можуть особливо негативно впливати на наступні категорії людей:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями.
  • Пацієнти з гіпертонією.
  • Метеочутливі та метеозалежні люди.
  • Люди похилого віку.
  • Пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами.

Як захистити свій організм від впливу бур

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, рекомендується:

  • Дотримуватись режиму сну і харчування.
  • Уникати стресових ситуацій і перевантажень.
  • Щодня виходити на прогулянки на свіжому повітрі.
  • Провітрювати приміщення.
  • Пити достатньо води.
  • Виділяти час для відпочинку.
  • Займатись помірною фізичною активністю.
  • Обмежити вживання кави, енергетиків, жирної їжі та алкоголю.
  • Людям з хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки.
  • Стежити за прогнозами і попередженнями від вчених.

Завчасна підготовка допоможе вам легше перенести магнітні бурі та знизить їхній вплив на здоров’я і техніку.

Раніше ми розповідали про найкориснішу вечерю для здоров’я кишечника.

Post Views: 20
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.